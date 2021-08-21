Путин 22 августа обсудит с членами «Единой России» инициативы россиян

Президент России Владимир Путин 22 августа обсудит с членами «Единой России» предложения россиян по усовершенствованию программы партии. Об этом в субботу, 21 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

«Глава государства <...> встретится с представителями партии «Единая Россия». Планируется обсудить инициативы и предложения в предвыборную программу партии, поступившие во время встреч и обсуждений с гражданами», — говорится в сообщении.

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