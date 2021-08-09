Точка выбора: зачем «Единой России» штаб общественной поддержки
Народная программа «Единой России» будет принята 24 августа. В нее войдут предложения людей, которые будет консолидировать открывшийся 9 августа федеральный штаб общественной поддержки партии. Об этом «Известиям» рассказали в руководстве ЕР. В понедельник в штабе на Покровке собралась пятерка лидеров списка «Единой России», которые провели мероприятия по каждому из своих направлений — от международной политики до защиты детей. Эксперты считают формат работы штаба партии успешным и подчеркивают, что он будет выгоден не только политсиле, но и общественным организациям.
Федеральная пятерка
В преддверии думских выборов «Единая Россия» организовала штаб общественной поддержки, который возглавил Герой России, сенатор Александр Карелин. По его словам, федеральный штаб создан «для более тесной координации и взаимодействия со всеми региональными штабами», основной целью которых станет сбор предложений для программы партии по всей стране. Федеральный и региональные штабы будут консолидировать мнения людей, общественников и различных организаций. Всё это позже станет основой народной программы.
В состав штаба вошли лидеры мнений в различных сферах, а также более 30 некоммерческих организаций, в том числе ОНФ, «Волонтеры-медики», «Молодая гвардия Единой России», российское общество «Знание», АНО «Сад памяти», благотворительный фонд «Память поколений», Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, волонтерское движение #МыВместе, «Опора России» и другие.
Уже сейчас на сайте «Единой России» можно сформулировать инициативу в самых разных сферах: инфраструктуре, здравоохранении, пенсии, МРОТ и многих других. На данный момент собрано уже более 1 млн предложений.
Штаб общественной поддержки партии станет точкой сбора предложений от наиболее активных жителей страны, коммуникационной площадкой нового типа, отметил в разговоре с «Известиями» заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов.
— Мы считаем, что каждый из лидеров нашего списка консолидирует предложение той части гражданского общества, которая наиболее заинтересована в создании новых стратегий для России будущего. Мы приглашаем всех неравнодушных к сотрудничеству. Все полученные предложения будут проанализированы и включены в народную программу, принятие которой запланировано на 24 августа на втором этапе нашего съезда, — сообщил Перминов.
В мероприятии 9 августа приняли участие все члены федеральной пятерки политсилы: министр обороны Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.
Задачи в комплексе
В штабе на Покровке с приветственным словом к участникам обратился и мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что партия «агитирует конкретными делами и конкретными результатами».
После него с обращением выступил и лидер федерального списка партии Сергей Шойгу.
— Предстоит сделать очень многое. Тот темп, который задан сегодня, нужно поддерживать и дальше. Конечно, надо приводить в жизнь новые проекты, которые послужат на благо нашей страны. Это и здравоохранение, образование, развитие транспортной системы. На самом деле таких проектов по стране очень много, — подчеркнул глава Минобороны.
Сергей Лавров, в свою очередь, сосредоточился на вызовах внешних.
— Партия активно занимается международными делами. Наши выборы — наше внутреннее дело. У нас есть Конституция, у нас есть закон, у нас есть процедуры, механизмы обеспечения объективного подсчета голосов. Но к нашим внутренним делам, к выборам, проявляется особое внимание за рубежом. Особенно от западных партнеров, — отметил глава внешнеполитического ведомства.
По его словам, западные страны пытаются использовать международные организации для того, чтобы затруднить проведение выборов. «Хотят подготовить почву, чтобы попытаться подвергнуть сомнению результаты наших выборов. Мы за этим следим», — добавил Лавров.
Члены пятерки также провели отдельные мероприятия по направлениям своей работы. Елена Шмелева, возглавляющая образовательный центр «Сириус», например, посетила дискуссию «Учеба — это счастье». В беседе с «Известиями» она отметила, что открывшаяся площадка расширяет возможности для гражданского диалога и раскрывает партию с новой стороны.
— «Единая Россия» включается в комплексное решение задач воспитания и образования, начинает работать на многие поколения вперед. Этот шанс должен быть использован. Потому что главное, что мы обсуждаем, — говорим ли мы об образовании, экономике или политике — это будущее детей, — подчеркнула Шмелева.
Не остался в стороне и актуальный сегодня вопрос здравоохранения. Денис Проценко поработал на площадке «Забота, медицина. Пациентоцентричность в медицинской среде, роль общества в заботе о пациенте, пути решения эффективного взаимодействия профессионального сообщества и профильных НКО». Анна Кузнецова, в свою очередь, посвятила время обсуждению знакомой для себя тематики — «Забота, дети». В дальнейшем в штабе планируют проводить различные встречи с участием пятерки, где будет обсуждаться в том числе народная программа партии.
Знакомая технология
Эксперты напоминают, что технология сбора мнений для партии не нова: «Единая Россия» уже использовала такие форматы в ходе различных кампаний.
— В штабе общественной поддержки, как правило, собираются известные обществу люди, которые пользуются уважением и являются лидерами общественного мнения. «Единая Россия» покажет таким образом, что у них есть поддержка популярных в обществе людей, — рассказал «Известиям» политолог Дмитрий Фетисов.
Штаб, по сути, будет отвечать за взаимодействие партии с лидерами мнений и общественными организациями, подтвердил в беседе с «Известиями» директор по политическому анализу исследовательской компании ИНСОМАР Виктор Потуремский.
— Самый важный вопрос — какой характер будет носить эта работа? В случае с «Единой Россией» это, конечно, содержательная вещь, выгодная и общественникам, и партии. Это многолетний успешный опыт реализации совместных проектов. От этого выигрывают все, — добавил специалист.
Единый день голосования будет проводиться в течение трех суток — с 17 по 19 сентября 2021 года. Россиянам предстоит избрать депутатов Госдумы, руководителей 12 субъектов Федерации (в девяти пройдут прямые выборы глав, еще в трех проведут голосование в парламенте), а также членов законодательных органов в 39 регионах России.