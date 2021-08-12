Прямой эфир
Общество
Четверг стал самым дождливым днем в Москве с начала лета
Общество
МО направило вертолет с подводными аппаратами к месту крушения Ми-8 на Камчатке
Общество
Сотрудники изолятора в Истре умышленно отключили камеры наблюдения
Экономика
Чехия стала крупнейшим импортером оборонной продукции России
Общество
Путин поздравил школьников с победой на 53-й Международной олимпиаде по химии
Мир
РФ выделила Таджикистану $1,1 млн на укрепление границы с Афганистаном
Экономика
Правительство направит более 1,6 млрд рублей на бесплатные лекарства
Общество
Правительство выделило еще 46 млрд рублей на выплаты медикам
Общество
Росприроднадзор сообщил о превышении химических веществ в воздухе в Якутске

ЦИК зарегистрировала список кандидатов «Единой России» на выборы в Госдуму

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала федеральный список кандидатов партии «Единая Россия» для участия в выборах в Госдуму. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг, 12 августа, на сайте партии.

В список входит 394 человека. Всего «Единая Россия» выдвинула более 600 кандидатов по федеральному списку и по одномандатным избирательным округам.

Точка выбора: зачем «Единой России» штаб общественной поддержки
И что новая площадка даст избирателям в преддверии голосования

Вместе с тем на выборах всех уровней партия выдвинула более 33 тыс. кандидатов, рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании Центризбиркома, которое прошло ранее в этот день.

«Это больше, чем все парламентские партии вместе взятые. «Единая Россия» — единственная партия, которая отбирает кандидатов через прямое предварительное голосование. Это касается не только уровня Госдумы. Среди наших кандидатов самые разные люди — врачи, учителя, общественники, волонтеры. Почти половина наших кандидатов как раз представляет эти среды. Много молодежи, новых лиц в политике», — отметил Турчак.

Он уточнил, что всех их объединяет стремление сделать жизнь в России лучше, а также желание помогать людям.

Ранее, 9 августа, штаб общественной поддержки «Единой России» (ЕР) на предстоящих сентябрьских выборах начал работу в Москве. Отмечалось, что штаб возглавил сенатор Александр Карелин.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021