В Москве открылся штаб общественной поддержки «Единой России»

Штаб общественной поддержки «Единой России» (ЕР) на предстоящих сентябрьских выборах начал работу в Москве. Об этом в понедельник, 9 августа сообщается на странице партии в Twitter.

Отмечается, что штаб возглавит сенатор Александр Карелин. Кроме того, туда войдут представители общественных движений и лидеры мнений в различных сферах.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, «Единой России» предстоит реализовать много проектов на благо страны в разных отраслях.

«[Партии] предстоит сделать очень многое. Тот темп, который набран сегодня, надо поддерживать. Надо внедрять, приводить в жизнь всё новые и новые проекты, которые послужат на благо страны: будь то здравоохранение или образование, будь то развитие транспортной системы страны», — заявил Шойгу, комментируя открытие штаба.

В свою очередь, сопредседатель центрального штаба «Народного фронта» Елена Шмелева заявила, что ЕР работает над комплексным решение задач воспитания и образования, добавив, что кроме образовательного центра «Сириус», где занимаются выявлением и сопровождением талантливой молодежи, подобные учреждения по его модели работают уже в 60 субъектах РФ.

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко выразил мнение, что партия поможет провести перезагрузку здравоохранения. Он отметил, что подобное невозможно реализовать по единоличному управленческому решению сверху.

«Есть понимание, что нам предстоит. Мы начали достаточно кропотливую работу с коллегами: с врачами, медсестрами, фельдшерами. С теми, кто работает на земле, чтобы максимально глубоко погрузиться в проблемы. <…> А главным интересом и главной ценностью в системе здравоохранения должен быть наш пациент. Я признателен площадке Единой России, которая позволяет собирать мнения медиков в народную программу партии», — сообщил Проценко.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также прокомментировал открытие штаба общественной поддержки ЕР. Дипломат заявил, что страны Запада используют международные организации, чтобы помешать выборам в Госдуму.

«Вы видите, что к нашим внутренним делам, особенно к выборам, сейчас проявляется особое внимание за рубежом, прежде всего среди наших западных партнеров. Они пытаются использовать международные организации для того, чтобы всячески затруднить проведение выборов», — подчеркнул Лавров.

По его словам, страны Запада использовали ОБСЕ для неприемлемых действий, которые прямо противоречат обязанностям секретариата этой организации.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.