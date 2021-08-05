Наблюдательный пролет: что означает отказ ОБСЕ ехать на выборы в Россию

Наблюдатели от ОБСЕ рассчитывали по итогам сентябрьских выборов обвинить Россию в нарушении демократических принципов — так в Совете Федерации «Известиям» прокомментировали отказ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отправить своих представителей на голосование . Он связан с тем, что из-за COVID-19 российская сторона сократила состав миссии наблюдателей. В Москве уверены: ни в одной стране мира выборы не проходят так открыто, как в России. А задача продемонстрировать проблемы с избирательными процессами в РФ в любом случае не была бы выполнена, считают в Общественной палате. В ОБСЕ «Известиям» сообщили, что из-за отсутствия ее представителей на голосовании давать ему какую-либо оценку она не будет. Что же касается признания итогов, то оно в компетенцию организации не входит .

Не впервой

От того, приедут на выборы в Госдуму наблюдатели от ОБСЕ или нет, результаты голосования не изменятся . Об этом «Известиям» заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, замглавы делегации РФ в Парламентской ассамблее (ПА) организации Владимир Джабаров.

— Они (выборы. — «Известия») у нас максимально прозрачны. Ни в одной стране мира выборы не проходят так открыто, как они проходят в России, — сказал политик. — У нас есть и свободное присутствие на участках наблюдателей, и фото- и видеодокументирование процесса. Даже голосование по интернету проходит настолько защищенно, что никаких нареканий ни у кого не вызывает. Они (наблюдатели ОБСЕ. — «Известия») рассчитывают, что при наблюдении за выборами они попытаются обвинить Россию в нарушении демократических принципов. Но понимают, что этого не произойдет, потому что в России выборы пройдут честно .

Наблюдательный пролет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В Общественной палате эту точку зрения разделяют.

— Они отказались, потому что понимают: само наблюдение каких-то особых массовых проблем выявить не может — настолько высоко в Российской Федерации поставлен вопрос законодательства, настолько прозрачен процесс общественного контроля, что даже приезд огромной группы ничего бы не дал, — сказал «Известиям» глава координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. — Их главная задача — продемонстрировать проблемы у России с избирательным процессом. Но она ими просто не была бы выполнена .

О том, что ОБСЕ не будет направлять своих наблюдателей на выборы в Госдуму РФ, организация сообщила 4 августа. Это связано с тем, что из-за пандемии COVID российские власти сократили допустимое число экспертов с 500 до 60 . Как пояснила президент ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт, это ограничение не позволит организации «выполнить свою работу с должной тщательностью и эффективностью» .

В своем заявлении Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), которое отвечает за наблюдение на выборах, обратило внимание на то, что сейчас в России не действуют санитарные ограничения, которые бы помешали работе полномасштабной миссии. По оценке БДИПЧ, ответы РФ на просьбу прояснить требования по въезду иностранцев «достаточной ясности не внесли».

«Я весьма разочарована тем, что установленные национальными властями ограничения не позволят ОБСЕ предложить российским избирателям прозрачную и авторитетную оценку выборов в их стране, как мы это делали последовательно с 1993 года, — отметила Маргарета Седерфельт. — <…> C нетерпением ждем того момента, когда национальные власти вновь примут международных наблюдателей из ОБСЕ на своих будущих выборах, и остаемся готовыми продолжить эту важную работу».

ОБСЕ уже не первый раз отказывается от наблюдения в России. Такая же ситуация произошла еще в 2007 году во время выборов в Госдуму, когда в организации заявили, что не приедут из-за якобы задержки с получением приглашения .

Наблюдательный Глава ЦИК Элла Памфилова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В Центризбиркоме заявили: РФ «искренне рассчитывала, что миссия состоится». Глава ЦИК Элла Памфилова выразила надежду на то, что в ОБСЕ свое решение пересмотрят . Если же этого не произойдет, то отведенные организации места «будут переданы другим международным наблюдательским сообществам», отметила она в ответном сообщении на письмо директора БДИПЧ Маттео Мекаччи о решении не отправлять своих экспертов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на 19 сентября 2021 года, они пройдут в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Для наблюдения за голосованием спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил экспертов от национальных парламентов, ПАСЕ, ОБСЕ, ПА Черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентской ассамблеи православия, а также от ОДКБ, СНГ и Союза Белоруссии и России. По словам вице-спикера СФ Константина Косачева, для зарубежных наблюдателей Москва предусмотрела 300 мест.

Вопрос признания

Работа наблюдателей ОБСЕ делится на три этапа: эксперты приезжают в страну и оценивают ресурсы, которые нужны для дальнейших визитов; долгосрочная миссия следит за предвыборной кампанией; в страну приезжает краткосрочная миссия, которая наблюдает за голосованием на участках.

После первого этапа, который прошел в июне, ОБСЕ решила, что на выборах в России потребуются 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей. Из-за пандемии COVID Москва сократила их число до 10 и 50 соответственно.

Российские представители упирают на то, что в другие страны ОБСЕ посылает гораздо меньше экспертов. Главный аргумент — президентские выборы США в 2020 году, где работали всего 47 наблюдателей .

— Даже наблюдая выборы в Штатах, БДИПЧ почему-то не обратила внимание ОБСЕ на то, как прошло голосование в последние дни по почте, — сказал Владимир Джабаров. — Значительная часть американских избирателей не верит в то, что эти выборы были честными.

Наблюдательный Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Еще один момент, о котором говорят в Москве, — это непосредственно ситуация вокруг пандемии.

— Приезд такого количества человек представлял бы в контексте COVID большую опасность , — сказал «Известиям» Максим Григорьев. — Оснований подвергать людей опасности на избирательных участках у нас нет. Мы не знаем, была ли у них (экспертов ОБСЕ. — «Известия») вакцинация и чем она была сделана. Приезд сотен людей мог бы вызвать очередную вспышку пандемии, поэтому абсолютно понятно, почему мы не могли согласиться на такую большую группу .

В этой ситуации возникает вопрос, признает ли ОБСЕ исход российского голосования. В Госдуме уверены, что на непризнание ОБСЕ не пойдет. Как заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» вице-спикер ГД Петр Толстой, «в организации могут сказать, что не готовы их [выборы в Госдуму] охарактеризовать, потому что они их не наблюдали». «Но не признать результаты — это вряд ли, потому что это означало бы разрыв всех межпарламентских связей, а они у нас есть» , — подчеркнул политик.

«Известия» обратились с соответствующим вопросом в пресс-службу БДИПЧ ОБСЕ.

— БДИПЧ ни в коем случае не «признаёт» результаты выборов. Наши миссии по наблюдению оценивают, насколько избирательный процесс в стране, за которой мы наблюдаем, соответствует или не соответствует международным стандартам и обязательствам , — заявили в организации.

Там сообщили, что, поскольку организация не будет наблюдать за предстоящими выборами в России, никакой оценки голосованию она давать не будет.