Порядка 500 млрд рублей выделят на единовременные выплаты пенсионерам и военным

На предложенные президентом России Владимиром Путиным единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим выделят порядка 500 млрд рублей. Об этом заявил во вторник, 24 августа, министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Это требует немалых бюджетных ресурсов. По нашим оценкам, эти два решения стоят порядка 500 млрд рублей», — сказал Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

Помимо этого он сообщил, что дополнительные доходы бюджета России в этом году составят 1,6–1,7 трлн рублей.

Накануне глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что единовременные выплаты военным и пенсионерам профинансируют из дополнительных доходов бюджета. Он указывал, что сильнее всего рост цен на продукты и товары первой необходимости сказывается на малообеспеченных слоях населения, поэтому президент и предложил соответствующие меры, чтобы компенсировать людям подобные потери.

По словам Макарова, положенные выплаты адресаты должны получить до конца года.

22 августа на встрече с представителями партии «Единая Россия» глава государства предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам в стране в 2021 году по 10 тыс. рублей.

Кроме того, Путин заявил, что аналогичные меры должны коснуться военнослужащих, только им будет положена выплата 15 тыс. рублей. Российский лидер отметил, что военнослужащие России — это «особый отряд», люди, которые добровольно взяли на себя определенные ограничения по жизни. Он также указал и на боевую составляющую, связанную с риском для жизни и здоровья.

Как уточнял 23 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, выделение бюджетных средств на единовременные выплаты военным и пенсионерам не приведет к увеличению налогов в РФ. Он подчеркнул, что выделение выплат тщательно просчитывалось.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в своем комментарии «Известиям» указывал, что инициатива российского президента позволит решить проблему с инфляцией, на фоне которой повышение пенсий не дало ожидаемого эффекта.