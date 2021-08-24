Прямой эфир
Мир
Лидеры G7 обсудят возможность официального признания «Талибана»
Спорт
Император Японии объявил Паралимпиаду в Токио открытой
Общество
Порядка 500 млрд рублей выделят на единовременные выплаты пенсионерам и военным
Общество
В Москве с начала года произошло 55 ДТП с электросамокатами
Мир
В Турции исключили предоставление страной убежища афганцам
Авто
Аналитики зафиксировали рост популярности аренды автомобилей
Мир
В Кремле заявили об отсутствии особого статуса в РФ для афганских беженцев
Авто
Автопроизводителям временно разрешили выпуск машин без «ЭРА-Глонасс»
Экономика
Абрамченко поручила проработать меры по снижению цен на перевозку продуктов

Порядка 500 млрд рублей выделят на единовременные выплаты пенсионерам и военным

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На предложенные президентом России Владимиром Путиным единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим выделят порядка 500 млрд рублей. Об этом заявил во вторник, 24 августа, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Встречное продолжение: фракции попросят Путина об индексации пенсий
Решение каких вопросов намерены обсудить с президентом депутаты Госдумы

«Это требует немалых бюджетных ресурсов. По нашим оценкам, эти два решения стоят порядка 500 млрд рублей», — сказал Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

Помимо этого он сообщил, что дополнительные доходы бюджета России в этом году составят 1,6–1,7 трлн рублей.

Накануне глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что единовременные выплаты военным и пенсионерам профинансируют из дополнительных доходов бюджета. Он указывал, что сильнее всего рост цен на продукты и товары первой необходимости сказывается на малообеспеченных слоях населения, поэтому президент и предложил соответствующие меры, чтобы компенсировать людям подобные потери.

По словам Макарова, положенные выплаты адресаты должны получить до конца года.

22 августа на встрече с представителями партии «Единая Россия» глава государства предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам в стране в 2021 году по 10 тыс. рублей.

Кроме того, Путин заявил, что аналогичные меры должны коснуться военнослужащих, только им будет положена выплата 15 тыс. рублей. Российский лидер отметил, что военнослужащие России — это «особый отряд», люди, которые добровольно взяли на себя определенные ограничения по жизни. Он также указал и на боевую составляющую, связанную с риском для жизни и здоровья.

Как уточнял 23 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, выделение бюджетных средств на единовременные выплаты военным и пенсионерам не приведет к увеличению налогов в РФ. Он подчеркнул, что выделение выплат тщательно просчитывалось.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в своем комментарии «Известиям» указывал, что инициатива российского президента позволит решить проблему с инфляцией, на фоне которой повышение пенсий не дало ожидаемого эффекта.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021