Путин призвал запустить новую программу по расселению из аварийного жилья

В России необходимо не только поддержать регионы, переселяющие людей из аварийного жилья, но и запустить новую программу. Такое заявление сделал 24 августа президент страны Владимир Путин.

«Нам нужно не только поддержать те субъекты РФ, которые активно переселяют из авариных домов, но и запустить новую программу, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. По всей стране это более 11 млн кв.м», — сказал глава государства на пленарном заседании съезда «Единой России».

В качестве первоочередного шага Путин предложил выделить на эти цели 45 млрд рублей из федерального бюджета.

Ранее в этот день глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов отметил, что в настоящее время основной проблемой реализации региональной программы переселения из аварийного жилья является значительный рост цен на строительные материалы (металл, дерево — порядка 30%). Это, по его словам, привело к увеличению стоимости жилья на первичном и на вторичном рынках.

17 августа премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что власти направят более 20 млрд рублей ряду регионов для ликвидации аварийного жилья.

12 августа Путин на встрече в режиме видеоконференции с врио главы Тувы Владиславом Ховалыгом раскритиковал работу по ликвидации аварийного жилья в регионе. Глава государства напомнил, что реализация данных программ была запланировала еще к окончанию 2018 года.

2 августа в пресс-службе Фонда содействия реформированию ЖКХ сообщили, что пять регионов России планирует завершить текущую программу расселения аварийного жилья до конца 2021 года. Ожидается, что новая программа уже начнется в текущем году.

Нацпроект «Жилье и городская среда» направлен на расселение аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Программа рассчитана до конца 2024 года и предполагает расселение 530,9 тыс. человек.

22 августа на встрече с представителями «Единой России» в Музее Победы Путин предложил в 2021 году разово выплатить военнослужащим в среднем по 15 тыс. рублей, а также пенсионерам по 10 тыс. рублей.

На встрече обсуждалось развитие системы социального казначейства, которая должна упростить получение льгот на территории всей страны. При получении выплат люди не будут сталкиваться с излишней бюрократией и смогут подать заявление на портале госуслуг или вообще обойтись без него.

Президент также поддержал идею моратория на проверки малого бизнеса до 2022 года. По словам основателя АО «Русский продукт» Ольги Миримской, несмотря на стабилизацию экономических показателей, малый и средний бизнес пока чувствует себя неуверенно и поэтому приветствует любую помощь от государства.