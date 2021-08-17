Более 20 млрд рублей направят на ликвидацию аварийного жилья в регионах РФ

Власти направят более 20 млрд рублей ряду регионов для ликвидации аварийного жилья. Об этом 17 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Во время рабочих поездок на встречах с жителями мы обсуждаем те проблемы, которые их волнуют. Одна из них — это, конечно, аварийное жилье, и в целом улучшение качества инфраструктуры. Сейчас 14 регионов заявили, что готовы построить более 40 важных инфраструктурных объектов раньше установленных сроков. Еще ряд субъектов приступят к ускоренному расселению граждан из аварийного жилого фонда. <…> Чтобы не растягивать стройку и оперативно завершить работы, направим им порядка 20 миллиардов рублей из предусмотренных бюджетом на последующие два года», — сказал Мишустин.

Ранее, 13 августа, сообщалось, что порядка 963 млн рублей направят на расселение жителей аварийного жилья в Красноярском крае в 2021 году. Жилищные условия улучшат около 4 тыс. человек.

По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, переселение граждан находится на особом контроле федерального правительства. Регион направил все силы на то, чтобы новые дома были построены как можно быстрее. До 2025 года из аварийных домов в регионе расселят свыше 18,5 тыс. человек.

За день до этого президент России Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с врио главы Тувы Владиславом Ховалыгом раскритиковал работу по ликвидации аварийного жилья в регионе. По словам главы государства, в регионе не закончен даже первый этап ликвидации аварийного жилья, который должны были завершить еще год назад.

Ранее, 2 августа, в пресс-службе Фонда содействия реформированию ЖКХ сообщили, что пять регионов России планирует завершить текущую программу расселения аварийного жилья до конца 2021 года. Ожидается, что новая программа уже начнется в текущем году.

12 мая Мишустин заявил, что план расселения из аварийного жилья в 2019–2020 годах был выполнен более чем на 200%. По его словам, по данной программе планируется переезд более полумиллиона человек из аварийного жилья общей площадью свыше 9 млн кв. м.

Нацпроект «Жилье и городская среда» направлен на расселение аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Программа рассчитана до конца 2024 года и предполагает расселение 530,9 тыс. человек.