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В Совфеде предложили изменить стоимость квадратного метра жилья в России

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Пересмотреть расчетную стоимость квадратного метра жилья в российских субъектах при переселении граждан из аварийных домов предложил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. Причиной роста цен он назвал, в частности, повышение стоимости стройматериалов. Соответствующее письмо сенатор направил помощнику президента России Максиму Орешкину, сообщает во вторник, 24 августа, ТАСС.

В документе отмечается, что пересмотр расчетной стоимости квадратного метра позволит стимулировать строительство жилья и достичь сбалансированности бюджетов регионов.

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Сейчас, по словам Кутепова, стоимость жилья практически повсеместно занижена из-за того, что законодательство не успевает за ростом цен на стройматериалы, и ее необходимо привести к реальной.

Сенатор подчеркнул, что в настоящее время Минстрой при расчете затрат регионов не учитывает расходы, связанные с коэффициентом превышения площади приобретаемого жилья над расселяемым. Так, например, в Пензе стоимость квадратного метра по муниципальному контракту составляет 47,139,89 рублей. Рыночная цена при этом составляет от 57 до 70 тыс. рублей. Аналогичная ситуация отмечается и в других субъектах России.

Он добавил, что в настоящее время основной проблемой реализации региональной программы переселения из аварийного жилья является значительный рост цен на строительные материалы (металл, дерево — порядка 30%). Это привело к увеличению стоимости жилья на первичном и на вторичном рынках.

17 августа премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что власти направят более 20 млрд рублей ряду регионов для ликвидации аварийного жилья.

Президент России Владимир Путин 12 августа на встрече в режиме видеоконференции с врио главы Тувы Владиславом Ховалыгом раскритиковал работу по ликвидации аварийного жилья в регионе. По словам главы государства, в регионе не закончен даже первый этап ликвидации аварийного жилья, который должны были завершить еще год назад.

Ранее, 2 августа, в пресс-службе Фонда содействия реформированию ЖКХ сообщили, что пять регионов России планирует завершить текущую программу расселения аварийного жилья до конца 2021 года. Ожидается, что новая программа уже начнется в текущем году.

Нацпроект «Жилье и городская среда» направлен на расселение аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Программа рассчитана до конца 2024 года и предполагает расселение 530,9 тыс. человек.

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