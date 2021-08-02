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Новую программу расселения аварийного жилья решили начать в 2021 году

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Пять регионов России планирует завершить текущую программу расселения аварийного жилья до конца 2021 года. Ожидается, что новая программа уже начнется в текущем году. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщили в пресс-службе Фонда содействия реформированию ЖКХ.

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Отмечается, что республики Адыгея, Дагестан и Кабардино-Балкария, Магаданская Саратовская области обязуются достичь целевых показателей по расселению аварийных объектов нацпроекта «Жилье и городская среда» в конце 2021 года.

В 2022 году завершить текущую программу переселения граждан планируют Астраханская, Воронежская области, Камчатский и Приморский края, приводит ТАСС сообщение фонда.

Также сообщается, что новую программу расселения аварийного жилья, признанного таковым после 2017 года, планируется запустить уже в текущем году. На нее предполагается направить 45 млрд рублей до 2024 года.

«На данный момент разработаны предложения по реализации новой программы расселения аварийного жилья, которые поддержаны президентом и председателем правительства Российской Федерации, сейчас идет разработка проектов соответствующих нормативно-правовых актов, запуск программы планируется в 2021 году», — говорится в сообщении.

Нацпроект «Жилье и городская среда» направлен на расселение аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Программа рассчитана до конца 2024 года и предполагает расселение 530,9 тыс. человек.

22 июля сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России разработала меры защиты для переселяемых из аварийного жилья граждан от переплаты за услуги ЖКХ.

12 мая премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что план расселения из аварийного жилья в 2019–2020 годах был выполнен более чем на 200%. По его словам, по данной программе планируется переезд более полумиллиона человек из аварийного жилья общей площадью свыше 9 млн кв. м.

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