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Путин раскритиковал работу по ликвидации аварийного жилья в Туве

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Президент России Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с врио главы Тувы Владиславом Ховалыгом в четверг, 12 августа, раскритиковал работу по ликвидации аварийного жилья в регионе.

«У вас пока в республике не закончен даже первый этап ликвидации аварийного жилья. На это, конечно, нужно обратить внимание. Он должен был бы быть закончен еще как минимум год назад, а то и полтора-два года назад», — подчеркнул глава государства.

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Вместе с тем Путин напомнил, что реализация данных программ была запланировала еще к окончанию 2018 года.

«Но пока, к сожалению, эта работа не завершена. Поэтому вы мне подготовьте и по этому поводу отдельное письмо. Это первое», — отметил он.

Кроме того, президент России также попросил Ховалыга обратить особое внимание на профилактику туберкулеза и онкологических заболеваний в регионе. Глава государства подчеркнул, что все возможности для того, чтобы решить этот вопрос, действительно есть.

Ранее, 2 августа, в пресс-службе Фонда содействия реформированию ЖКХ сообщили, что пять регионов России планирует завершить текущую программу расселения аварийного жилья до конца 2021 года. Ожидается, что новая программа уже начнется в текущем году.

12 мая премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что план расселения из аварийного жилья в 2019–2020 годах был выполнен более чем на 200%. По его словам, по данной программе планируется переезд более полумиллиона человек из аварийного жилья общей площадью свыше 9 млн кв. м.

Нацпроект «Жилье и городская среда» направлен на расселение аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Программа рассчитана до конца 2024 года и предполагает расселение 530,9 тыс. человек.

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