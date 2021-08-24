Пенсии в 2022 году проиндексируют выше инфляции

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2022 году пенсии будут проиндексированы выше уровня инфляции. На эту тему он высказался на втором этапе съезда «Единой России» во вторник, 24 августа.

Путин указал, что сейчас российская экономика восстанавливается, поэтому власти могут в приоритетном порядке дополнительно поддержать тех, кто в первую очередь нуждается в защите со стороны государства – детей, многодетные семьи, пенсионеров.

«На будущий год мы предусмотрим индексацию пенсий выше инфляции — именно так, как мы и делаем ежегодно, как договорились уже несколько лет назад», — сказал он.

Глава государства напомнил, что предложенные им выплаты в размере 10 тыс. рублей будут проведены именно всем пенсионерам — и работающим, и неработающим, получающим пенсии по линии Минобороны, МВД и по линии других ведомств. Путин призвал организовать такую выплату максимально оперативно.

Как ожидается, на втором этапе съезда «Единой России» будет принята народная программа партии.

Накануне Министерство труда России утвердило порядок предоставления сведений россиянам о предполагаемой сумме пенсионных накоплений. Теперь информация будет доступна застрахованным женщинам и мужчинам, достигшим 40 и 45 лет соответственно и пока не получающим пенсионные выплаты.

Постановление должно вступить в силу с 1 января 2022 года.

22 августа Путин выступил с предложением о разовой выплате 10 тыс. рублей каждому российскому пенсионеру, а 24 августа подписал соответствующий указ.

Как уточнял 23 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, выделение бюджетных средств на единовременные выплаты военным и пенсионерам не приведет к увеличению налогов в РФ. Он подчеркнул, что выделение выплат тщательно просчитывалось.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщал, что единовременные выплаты военным и пенсионерам профинансируют из дополнительных доходов бюджета. На эти цели выделят порядка 500 млрд рублей.