Прямой эфир
Мир
Пентагон подтвердил намерение завершить эвакуацию из Афганистана к 31 августа
Общество
Путин призвал кардинально улучшить систему природоохраны от пожаров
Общество
В Москве детские сады начнут принимать детей с 2,2 года
Армия
Строительство атомных подлодок проекта 885 «Ясень» будет продолжено
Мир
Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане
Общество
Путин поручил подготовить программу поддержки занятости людей с ограниченными возможностями
Экономика
Пенсии в 2022 году проиндексируют выше инфляции
Спорт
Император Японии объявил Паралимпиаду в Токио открытой
Общество
Порядка 500 млрд рублей выделят на единовременные выплаты пенсионерам и военным

Пенсии в 2022 году проиндексируют выше инфляции

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2022 году пенсии будут проиндексированы выше уровня инфляции. На эту тему он высказался на втором этапе съезда «Единой России» во вторник, 24 августа.

Путин указал, что сейчас российская экономика восстанавливается, поэтому власти могут в приоритетном порядке дополнительно поддержать тех, кто в первую очередь нуждается в защите со стороны государства – детей, многодетные семьи, пенсионеров.

«На будущий год мы предусмотрим индексацию пенсий выше инфляции — именно так, как мы и делаем ежегодно, как договорились уже несколько лет назад», — сказал он.

Глава государства напомнил, что предложенные им выплаты в размере 10 тыс. рублей будут проведены именно всем пенсионерам — и работающим, и неработающим, получающим пенсии по линии Минобороны, МВД и по линии других ведомств. Путин призвал организовать такую выплату максимально оперативно.

Как ожидается, на втором этапе съезда «Единой России» будет принята народная программа партии.

Накануне Министерство труда России утвердило порядок предоставления сведений россиянам о предполагаемой сумме пенсионных накоплений. Теперь информация будет доступна застрахованным женщинам и мужчинам, достигшим 40 и 45 лет соответственно и пока не получающим пенсионные выплаты.

Постановление должно вступить в силу с 1 января 2022 года.

22 августа Путин выступил с предложением о разовой выплате 10 тыс. рублей каждому российскому пенсионеру, а 24 августа подписал соответствующий указ.

Как уточнял 23 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, выделение бюджетных средств на единовременные выплаты военным и пенсионерам не приведет к увеличению налогов в РФ. Он подчеркнул, что выделение выплат тщательно просчитывалось.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщал, что единовременные выплаты военным и пенсионерам профинансируют из дополнительных доходов бюджета. На эти цели выделят порядка 500 млрд рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021