Минтруд утвердил порядок информирования россиян о пенсионных выплатах

Министерство труда России утвердило порядок предоставления сведений россиянам о предполагаемой сумме пенсионных накоплений. Соответствующий приказ был опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 23 августа.

«Утвердить порядок предоставления сведений застрахованному лицу о суммах средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений согласно приложению № 1», — говорится в тексте документа, подписанного министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым.

Так, сведения о сумме пенсионных выплат будут предоставляться застрахованным женщинам и мужчинам, достигшим 40 и 45 лет соответственно. При этом обозначенная категория граждан не должна получать пенсионные выплаты.

Информирование о пенсии осуществляется раз в три года.

Отмечается, что постановление должно вступить в силу с 1 января 2022 года.

Накануне, 22 августа, президент России Владимир Путин выступил с предложением о разовой выплате 10 тыс. рублей каждому российскому пенсионеру.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в своем комментарии «Известиям» указал: инициатива российского президента позволит решить проблему с инфляцией, на фоне которой повышение пенсий не дало ожидаемого эффекта.