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В Совфеде объяснили важность единоразовой выплаты пенсионерам

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Предложение президента России Владимира Путина о разовых выплатах пенсионерам является важной инициативой, поскольку инфляция «съела» повышение пенсий, которые в этом году в среднем выросли на 1 тыс. рублей, заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

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«В России свыше 43 млн пенсионеров, — уточнил Рязанский. — Поэтому на эту единовременную выплату потребуется порядка 500 млрд рублей».

22 августа на встрече с представителями «Единой России» в Музее Победы Путин предложил в 2021 году разово выплатить военнослужащим в среднем по 15 тыс. рублей, а также пенсионерам по 10 тыс. рублей.

На встрече обсуждалось развитие системы социального казначейства, которая должна упростить получение льгот на территории всей страны. При получении выплат люди не будут сталкиваться с излишней бюрократией и смогут подать заявление на портале госуслуг или вообще обойтись без него.

Президент также поддержал идею моратория на проверки малого бизнеса до 2022 года. По словам основателя АО «Русский продукт» Ольги Миримской, несмотря на стабилизацию экономических показателей, малый и средний бизнес пока чувствует себя неуверенно и поэтому приветствует любую помощь от государства.

Владимир Путин подчеркнул, что в стране нужно совершенствовать и условия для трудоустройства людей с ограниченными возможностями, так как сейчас работает в лучшем случае только треть из них.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Социальное предложение: что президент обсуждал на встрече с «Единой Россией»

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