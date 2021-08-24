Прямой эфир
Политика
Пушков призвал регулировать движение самокатов после инцидента в Сочи
Мир
Зеленский учредил День украинской государственности
Экономика
ЦБ предложил ограничить время простоя онлайн-сервисов банков
Политика
Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в 10 тыс. рублей
Общество
Минздрав обновил временные рекомендации по вакцинации от коронавируса
Мир
В Крыму поблагодарили Зеленского за пиар полуострова
Общество
В МИД России назвали сроки окончания строительства «Северного потока – 2»
Интернет
«Яндекс» восстановил работу сервисов после сбоя
Армия
Российскую военную базу в Таджикистане усилили комплексами «Корнет»

Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в 10 тыс. рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин во вторник, 24 августа, подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тыс. рублей. Документ опубликован на сайте Кремля.

И тому пособное: срок получения мер соцподдержки сократят до 5-15 минут
Как изменится помощь малоимущим благодаря запуску социального казначейства

Согласно документу, выплаты произведут в сентябре текущего года.

Выплаты осуществляются в беззаявительном порядке «на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле». Средства направят из федерального бюджета. Правительству России поручено обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией указа.

С предложением о разовой выплате 10 тыс. рублей каждому российскому пенсионеру Путин выступил 22 августа. Это действие должно коснуться всех пенсионеров, в том числе и работающих, подчеркнул глава государства. Таким образом российский лидер надеется повысить доходы некоторых категорий граждан на фоне инфляции.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, выделение бюджетных средств на единовременные выплаты военным и пенсионерам не приведет к увеличению налогов в РФ. Он подчеркнул, что выделение выплат тщательно просчитывалось.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в своем комментарии «Известиям» указал, что инициатива российского президента позволит решить проблему с инфляцией, на фоне которой повышение пенсий не дало ожидаемого эффекта.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021