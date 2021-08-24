Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в 10 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин во вторник, 24 августа, подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тыс. рублей. Документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, выплаты произведут в сентябре текущего года.

Выплаты осуществляются в беззаявительном порядке «на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле». Средства направят из федерального бюджета. Правительству России поручено обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией указа.

С предложением о разовой выплате 10 тыс. рублей каждому российскому пенсионеру Путин выступил 22 августа. Это действие должно коснуться всех пенсионеров, в том числе и работающих, подчеркнул глава государства. Таким образом российский лидер надеется повысить доходы некоторых категорий граждан на фоне инфляции.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, выделение бюджетных средств на единовременные выплаты военным и пенсионерам не приведет к увеличению налогов в РФ. Он подчеркнул, что выделение выплат тщательно просчитывалось.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в своем комментарии «Известиям» указал, что инициатива российского президента позволит решить проблему с инфляцией, на фоне которой повышение пенсий не дало ожидаемого эффекта.