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Путин назвал решение проблем пенсионеров одним из главных приоритетов

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Президент России Владимир Путин во вторник, 24 августа, на съезде партии «Единая Россия» назвал заботу о людях пожилого возраста одним из главных приоритетов программы политсилы.

«Программа «Единой России» построена, и я это вижу, вокруг человека, обеспечения его благополучия, повышения качества жизни. Одна из приоритетных задач — это забота о людях старшего поколения, пенсионерах», — сказал глава государства.

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По его словам, в это области необходимо решить целый комплекс проблем, в том числе в здравоохранении, в развитии системы помощи на дому. Он призвал представителей партии действовать в данном направлении на местах в ежедневном режиме.

Также Путин указал на необходимость в качестве прямой помощи обеспечить единовременную выплату пенсионерам анонсированную им ранее. Глава государства указал, что именно пожилые люди оказались в непростом положении, как материальном так и психологическом, а также и в житейском из-за нагрузки, связанной с пандемией коронавируса.

«Именно эта группа населения, именно эти граждане больше всего и в домашних условиях провели, и так далее. Понимаю, что было и много незапланированных расходов у этих категорий наших граждан — на лекарства, на средства защиты, другие непредвиденные траты. Кроме того, инфляция вышла за целевые показатели», — отметил президент, призвав власти учитывать это в ежедневной работе.

Российский лидер поручил правительству страны и Госдуме принять все необходимые решения, чтобы пенсионеры были избавлены от сбора справок для поучения единовременной выплаты. Путин подчеркнул, что денежные средства в размере 10 тыс. рублей получат все российские пенсионеры, как работающие, так и нет.

«Выплаты в размере 10 тыс. рублей будут проведены именно всем пенсионерам - и работающим, и неработающим, и военным пенсионерам, получающим пенсии по линии Минобороны, МВД и по линии других ведомств. Нужно организовать такую выплату максимально оперативно», — указал президент.

Глава государства предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам в стране в 2021 году по 10 тыс. рублей 22 августа на встрече с представителями партии «Единая Россия».

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим выделят порядка 500 млрд рублей.

23 августа глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что единовременные выплаты военным и пенсионерам профинансируют из дополнительных доходов бюджета. Он указывал, что сильнее всего рост цен на продукты и товары первой необходимости сказывается на малообеспеченных слоях населения, поэтому президент и предложил соответствующие меры, чтобы компенсировать людям подобные потери.

23 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, выделение бюджетных средств на единовременные выплаты военным и пенсионерам не приведет к увеличению налогов в РФ. Он подчеркнул, что выделение выплат тщательно просчитывалось.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в своем комментарии «Известиям» указывал, что инициатива российского президента позволит решить проблему с эффектом инфляции.

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