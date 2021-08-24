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В Минфине назвали объем дополнительных доходов бюджета в 2021 году

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Размер дополнительных доходов российского бюджета в текущем году составит 1,6–1,7 трлн рублей. Об этом 24 августа сообщил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов.

«Видим, что экономика развивается более высокими темпами, чем мы ранее планировали — бюджет пополняется большими объемами доходов. В этом году мы оцениваем сумму дополнительных доходов примерно в 1,6–1,7 трлн рублей», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

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Также Силуанов добавил, что на исполнение единовременных выплат пенсионерам и военнослужащим, анонсированных президентом России Владимиром Путиным, потребуется порядка 500 млрд рублей из госбюджета.

Ранее в этот день глава государства подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тыс. рублей. Ее произведут в сентябре.

С предложением о разовой выплате 10 тыс. рублей каждому российскому пенсионеру президент выступил 22 августа. Это действие должно коснуться всех пенсионеров, в том числе и работающих, подчеркнул тогда Путин. Таким образом удастся повысить доходы некоторых категорий граждан на фоне инфляции, выразил надежду президент.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, выделение бюджетных средств на единовременные выплаты военным и пенсионерам не приведет к увеличению налогов в РФ.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в своем комментарии «Известиям» указал, что инициатива российского президента позволит решить проблему с инфляцией, на фоне которой повышение пенсий не дало ожидаемого эффекта.

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