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Путин поручил подготовить программу поддержки занятости людей с ограниченными возможностями

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Президент России Владимир Путин предложил подготовить программу поддержки занятости людей с ограниченными возможностями. Об этом российский лидер заявил во вторник, 24 августа, ходе пленарного заседания второго этапа XX съезда партии «Единая Россия».

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«Необходимо разработать специальную программу поддержки занятости для людей с ограниченными возможностями по здоровью», — отметил российский лидер. Надо создать условия для труда граждан, чтобы они получали постоянный доход.

По словам президента, важно учесть вопросы об обучении и повышении квалификации, а также открытие специальных рабочих мест.

На первом этапе съезда партии Путин указывал, что особое внимание в ЕР уделяют поддержке многодетных семей и инвалидов. По мнению президента, в стране нужно совершенствовать условия для трудоустройства людей с ограниченными возможностями, так как сейчас работает в лучшем случае только треть из них.

Комментируя это, сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил «Известиям», что можно вводить дополнительные льготы и преференции организациям, которые устраивают на работу инвалидов. Это очень важный аспект, так как это часть социальной реабилитации.

Кроме того, важно работать над созданием доступной среды в стране, чтобы люди могли беспрепятственно передвигаться по российским городам, отметил парламентарий.

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