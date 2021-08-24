Путин предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса в России

Во вторник, 24 августа, выступая на втором этапе съезда партии «Единая Россия», президент России Владимир Путин предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса во всех отраслях экономики России на 12 месяцев.

Также глава государства поручил кабмину добиться того, чтобы рост российской экономики приобрел качественный и долгосрочный характер.

22 августа сообщалось, что Путин поддержал идею моратория на проверки малого бизнеса в 2022 году.