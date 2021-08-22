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Путин поддержал идею моратория на проверки малого бизнеса в 2022 году

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Президент России Владимир Путин 22 августа поддержал идею моратория на плановые проверки малого бизнеса в 2022 году, он пообещал поставить этот вопрос перед правительством РФ.

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«Что касается проверок, то это то же самое (поддерживаю. — Ред.) Я в правительстве обязательно этот вопрос поставлю для обсуждения», — сказал он на встрече с представителями «Единой России».

С соответствующим предложением выступил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

При этом российский лидер отметил, что «чем меньше административное давление, тем лучше».

Ранее, 6 августа, Минэкономразвития РФ разработало проект приказа, изменяющего порядок формирования единого реестра организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Предполагается, что принятие документа позволит увеличить число поддерживающих МСП компаний в реестре примерно на треть.

В начале июля Путин поручил правительству, Банку России и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) при участии системно значимых банков принять дополнительные меры для повышения доступности и объемов льготного кредитования МСБ.

В ноябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о продлении моратория на плановые проверки малого бизнеса до конца 2021 года.

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