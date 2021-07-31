Ковиду вопреки: российские компании демонстрируют рост прибыли

В первом полугодии чистая прибыль российского бизнеса увеличилась в три раза по сравнению с январем-маем 2020-го года, свидетельствуют свежие данные Росстата. Официальные данные подтверждаются масштабным исследованием международной компании Coface: по данным годовой налоговой отчетности, почти половина российских компаний смогла нарастить чистую прибыль в пандемию. Подробности и мнения экспертов — в материале «Известий».

Чем объясняется восстановительный рост

Анализ финансового положения российских компаний в первую половину 2021-го года обнажил временный характер негативной динамики финансовых показателей российского бизнеса в прошлом году, заявили «Известиям» в международной компании Coface. Так, по данным Росстата по итогам 5 месяцев 2021 года чистая прибыль организаций увеличилась в 3 раза по сравнению с январем-маем 2020 года и на 41% по сравнению с допандемийным уровнем в январе-мае 2019 года.

Доля организаций, получивших прибыль в январе-мае 2021 года, составила 69,6%, превысив значение этого показателя за аналогичный период прошлого года на 5,6 п. п. По итогам января-мая текущего года прибыльными оказались компании почти всех сфер деятельности, кроме связанных с почтой и курьерской деятельностью, а также деятельностью, затрагивающей научные исследования и разработки. «Восстановление характерно, в том числе, для отраслей, показавших отрицательный финансовый результат в 2020-м году», — говорят в Coface.

В первую половину нынешнего года доля прибыльных организаций в сфере гостиничного бизнеса и предприятий общественного питания, испытавших наибольшее негативное влияние пандемии в 2020 году, выросла на 27%. Компании в сфере добычи угля и производства и распределения газа, показавшие убыток в 2020 году в результате снижения мирового спроса на энергоресурсы, по итогам 5 месяцев 2021-го года показывают чистую прибыль. А доля прибыльных компаний в транспортной отрасли и оптово-розничной торговле в январе-мае 2021 года по сравнению с январем-маем 2020-го года выросла на 8,4% и 7,9% соответственно.

Ковиду вопреки1 Фото: РИА Новости/Илья Тимин

В Coface происходящее объясняют восстановительным ростом экономики в связи с сокращением карантинных ограничений и улучшением эпидемиологической обстановки на фоне вакцинации. Рынок восстанавливается, снимаются ограничения на передвижение, восстанавливается транспортное сообщение, растет спрос на энергоресурсы, гостиницы и общепит.

В свою очередь, в Центре странового анализа Евразийского банка развития (ЕБР) также отмечают, что финансовые результаты российских организаций в первой половине текущего года ожидаемо улучшились. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) за пять месяцев 2021 г. вырос в 3 раза. В обрабатывающей промышленности чистая прибыль увеличилась почти в 4 раза, в добывающей — более чем в 2 раза, в строительстве — в 3,5 раза, в торговле — почти в 5 раз, на транспорте — почти в 2 раза, подчеркивают в ЕБР.

— На улучшение показателей повлиял комплекс факторов, — говорит руководитель Центра странового анализа Евразийского банка развития Алексей Кузнецов. — Во-первых, это статистический эффект низкой базы, ведь именно на II квартал 2020 года пришелся основной удар пандемии: действовали наиболее жесткие карантинные меры, цены на сырье сильно упали. Во-вторых, повлияло стремительное восстановление экономической активности в России и в мире в целом. Уже во II квартале 2021 года российская экономика достигла допандемийных уровней. В-третьих, это взлет цен на сырьевые товары: нефть, металлы, удобрения, строительные материалы.

В ЕБР прогнозируют, что к концу года рост чистой прибыли российских организаций может стать более умеренным. Причина — ожидаемая стабилизация цен на нефть, металлы и другие сырьевые товары по мере завершения периода активного восстановления мировой экономики. В свою очередь, партнер БДО Юникон Денис Тарадов указывает, что если предварительно сравнивать первые полугодия 2021-го года и 2020-го годов, то «ожидаемое улучшение финансовых показателей компаний связано с тем, что компании научились масштабировать объемы бизнеса и более эффективно управлять издержками в зависимости от внешних условий и действующих ограничений, в то время как в мае-июне прошлого года это было состояние неопределенности и поиска новых решений».

Ковиду вопреки3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Также он отметил, что большинство компаний сократили инвестиции в развитие, что, безусловно, уменьшило процентные расходы в моменте, но станет препятствием для роста бизнеса и увеличения выручки в будущем.

Вопреки кризису

Исследование международной компании Coface (имеется в распоряжении «Известий») показывает, что почти половина российских компаний смогла нарастить чистую прибыль в 2020-м году, несмотря на пандемический кризис. Эксперты Coface Россия проанализировали финансовые данные более чем 100 тысяч отечественных нефинансовых организаций с выручкой свыше 200 млн рублей, чтобы оценить влияние пандемии COVID-19 на финансовые результаты. Выяснилось, что в абсолютном выражении объемы выручки корпоративного сектора РФ сократились до 204 трлн рублей — то есть на 8% по сравнению с позапрошлым годом. О сокращении выручки в прошлом году отчиталась почти половина исследованных компаний, при этом у каждой седьмой объемы выручки упали больше чем на 50%. Самый резкий спад объемов выручки произошел в сегменте крупных предприятий — на 11%.

Как отмечают аналитики Coface, в основном пострадал крупный и малый бизнес, тогда как средним предприятиям удалось даже увеличить свою чистую прибыль на 25% по сравнению с 2019-м годом. В абсолютном выражении объемы чистой прибыли упали на 4,9 трлн рублей, при этом 4,8 трлн из них пришлось на сегмент крупного бизнеса. Впрочем, обращают внимание эксперты Coface, несмотря на неблагоприятный рыночный климат, об увеличении чистой прибыли в 2020 году отчиталась почти каждая вторая компания РФ (44%).

— Динамика рентабельности чистой прибыли российских компаний в прошлом году, которая показывает, сколько чистой прибыли получит компания на один рубль выручки, схожа с динамикой чистой прибыли, — говорят в Coface. — Средняя рентабельность по чистой прибыли сократилась на 2 п. п. — до 5%. Наиболее негативную динамику продемонстрировал крупный бизнес, рентабельность которого сократилась с 8% до 6%. Около 44% компаний показали в отчетности рентабельность на уровне более 2%. В то же время 12% компаний в России отчитались об убытках и 14% — о нулевой чистой прибыли, а 30% компаний — об уровне рентабельности близкой к нулю (0-2%). Особенно сильно упали объемы выручки предприятий, работающих в добывающей промышленности и транспортном секторе.

Ковиду вопреки2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Эксперты отмечают, что дополнительные «пандемические» издержки привели к росту потребности российских предприятий в заемном финансировании для пополнения оборотных средств, выплаты заработных плат и других целей. Анализ дебиторской задолженности российских компаний в 2020-м году по сравнению с 2019-м годом демонстрирует увеличение доли компаний со сроком оборачиваемости дебиторской задолженности более 90 дней с 30% до 33%, что вкупе со снижением поступлений выручки и сокращением прибыльности компаний потенциально может быть одним из факторов снижения платежеспособности российского бизнеса.

— Таким образом, ключевые показатели финансовой устойчивости российского бизнеса по итогам 2020-го года ухудшились, однако не так сильно, как предусматривали пессимистичные прогнозы, — говорит директор департамента бизнес-информации и финансового анализа компании Coface Россия Владимир Чернощеков. — При этом в некоторых сегментах рынка рентабельность бизнеса и объемы чистой прибыли даже выросли. Есть все основания полагать, что ухудшение большинства ключевых индикаторов экономической эффективности отечественного бизнеса носит исключительно временный характер.

Он добавил, что риски банкротств, рассчитываемые Coface по собственной статистической модели, на российском рынке по сравнению с 2019-м годом почти не изменились, несмотря на сильную рыночную турбулентность.

В госреестре стало меньше юридических лиц

С вышеприведенными выводами категорически не согласен партнер БДО Юникон Денис Тарадов. Он обращает внимание, что исследование опирается на информацию по отдельно взятым компаниям и не учитывает, что один вид деятельности мог быть распределен между несколькими операторами.

— В 2020-м году мы видели рекордное число компаний, которые ликвидировались собственниками или банкротились, отчасти по причине консолидации деятельности и перевода активов на одну основную операционную компанию, чтобы максимально сократить издержки и сохранить бизнес, — замечает Денис Тарадов. — Поэтому, если включить в исследование ушедшие с рынка компании, у которых была своя выручка и прибыль, то выводы оказались бы пессимистичнее.

Ковиду вопреки4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Выводы Coface ставит под сомнение и декан Факультета экономики и бизнеса ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Екатерина Безсмертная.

— Оптимизм в части устойчивости российских компаний к кризисным явлениям основан на лукавых цифрах: средние и малые компании «взяли числом», — говорит Екатерина Безсмертная. — Если бы в расчетах вес отдельно взятой компании учитывался с учетом величины ее активов, результаты были бы далеко не такими оптимистичными.

— Общая картина далеко не так радужна, ведь за минувший год общее количество юридических лиц, содержащихся в госреестре, снизилось на 8,2%, и остается только догадываться о том, каким было бы это снижение, если бы не реализация мер государственной поддержки и своевременное внедрение рядом компаний успешных технологических решений, позволивших успешно функционировать в условиях локдауна, — заключила Екатерина Безсмертная.— Кроме того, в расчет брались показатели компаний с выручкой свыше 200 млн руб. — то есть заведомо в число исследуемых попали, по всей вероятности, самые благополучные представители бизнеса.

Вместе с тем, эксперт признает, что ряд отраслей получил в результате пандемии «дополнительное развитие». Так, например, выручка сотни крупнейших ИТ-компаний выросла в 2020 году на 28,6% в сравнении с предыдущим годом и впервые за 20 лет превысила 2 трлн руб.

Заместитель вице-президента ФБК Grant Thornton Анастасия Терехина полагает, что пандемия коронавируса не могла не ударить по российской экономике. Предприятия во многих отраслях столкнулись с обвалом спроса, перебоями в поставках, необходимостью остановки производства. Но, тем не менее, необходимо принимать в расчет и специфику каждой отрасли и государственную поддержку ряду отраслей и сегментов бизнеса, указывает Анастасия Терехина. По ее словам, сейчас «выживают и даже показывают рост те, кто активно внедряет цифровизацию в свой бизнес».

Ковиду вопреки5 Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Действительно, не все компании понесли потери дохода в период пандемии, — говорит Терехина. — Пандемия ускорила распространение технологий и выявила лидеров — это прибыльные компании, ухватившие новые тренды экономики, а также те отрасли, продукты производства которых были и остаются наиболее востребованными в текущих условиях. Онлайн-продажи, цифровые решения, облачные сервисы пользовались и продолжают пользоваться огромным спросом, что в итоге и приводит к росту выручки соответствующих компаний.