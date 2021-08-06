Минэк расширит реестр организаций инфраструктуры поддержки МСП

Минэкономразвития России разработало проект приказа, изменяющего порядок формирования единого реестра организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом в пятницу, 6 августа, рассказали в пресс-службе ведомства.

Предполагается, что принятие документа позволит увеличить число поддерживающих МСП компаний в реестре примерно на треть.

«В реестр предложено включать не только компании, созданные за счет бюджета в рамках реализации государственных федеральных, региональных и муниципальных программ, но и другие организации, принимающие непосредственное участие в мероприятиях по поддержке МСП», — приводит ТАСС сообщение Минэка.

Как уточнило ведомство со ссылкой на данные Корпорации МСП, по состоянию на 22 июля 2021 года реестр включал в себя более 850 организаций.

Кроме того, в министерстве планируют передать Корпорацию МСП под управление ВЭБ.РФ. В пресс-службе отметили, что соответствующий приказ был создан в рамках исполнения дорожной карты по реформированию институтов развития, реализуемой по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Проектом постановления предусмотрено снижение доли участия Российской Федерации в капитале Корпорации МСП, при этом предполагается сохранение акционерного и операционного контроля со стороны Российской Федерации по основным направлениям деятельности АО «Корпорация «МСП», — добавили в Минэкономразвития.

В начале июля президент России Владимир Путин поручил правительству, Банку России и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) при участии системно значимых банков принять дополнительные меры для повышения доступности и объемов льготного кредитования МСБ.