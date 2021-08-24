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Путин высоко оценил уходящий состав Госдумы

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Президент России Владимир Путин заявил, что уходящий состав Госдумы работал выше всяких похвал. Такое мнение глава государства высказал во вторник, 24 августа, на втором этапе съезда «Единой России».

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«Государственная дума, все фракции работали выше всяких похвал. Спасибо вам большое. Я обращаюсь к депутатам прежнего созыва, ведь люди выходили на работу, не обращая внимания на угрозы: многие болели, есть и потери, некоторые депутаты умерли, ушли из жизни — вот такое ответственное отношение к делу, крайне востребованное в будущем», — сказал российский лидер.

Глава государства выразил уверенность, что преемственность в работе Госдумы важна. По словам Путина, в парламенте должны трудиться грамотные, ответственные, опытные люди, но также есть необходимость появления новых лиц. Российский лидер подчеркнул, что новое поколение депутатов должно «заявлять о себе и должно быть поддержано».

«Наш общий долг — надежно защитить суверенитет России, объединить общество для достижения созидательных целей, ответить на масштабные вызовы и уверенно двигаться вперед», — обратился к членам правящей партии Путин.

30 июня российский лидер в ходе прямой линии отметил, что Государственная дума VII созыва работала на должном уровне. Также он похвалил все фракции за работу в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

ЦИК зарегистрировала федеральный список кандидатов от «Единой России» для участия в выборах в Госдуму 12 августа. В список входит 394 человека. Всего ЕР выдвинула более 600 кандидатов по федеральному списку и по одномандатным избирательным округам.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. В частности, своих кандидатов в 2021 году смогут выдвинуть партия «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Родина». Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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