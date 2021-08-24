Путин высоко оценил уходящий состав Госдумы

Президент России Владимир Путин заявил, что уходящий состав Госдумы работал выше всяких похвал. Такое мнение глава государства высказал во вторник, 24 августа, на втором этапе съезда «Единой России».

«Государственная дума, все фракции работали выше всяких похвал. Спасибо вам большое. Я обращаюсь к депутатам прежнего созыва, ведь люди выходили на работу, не обращая внимания на угрозы: многие болели, есть и потери, некоторые депутаты умерли, ушли из жизни — вот такое ответственное отношение к делу, крайне востребованное в будущем», — сказал российский лидер.

Глава государства выразил уверенность, что преемственность в работе Госдумы важна. По словам Путина, в парламенте должны трудиться грамотные, ответственные, опытные люди, но также есть необходимость появления новых лиц. Российский лидер подчеркнул, что новое поколение депутатов должно «заявлять о себе и должно быть поддержано».

«Наш общий долг — надежно защитить суверенитет России, объединить общество для достижения созидательных целей, ответить на масштабные вызовы и уверенно двигаться вперед», — обратился к членам правящей партии Путин.

30 июня российский лидер в ходе прямой линии отметил, что Государственная дума VII созыва работала на должном уровне. Также он похвалил все фракции за работу в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

ЦИК зарегистрировала федеральный список кандидатов от «Единой России» для участия в выборах в Госдуму 12 августа. В список входит 394 человека. Всего ЕР выдвинула более 600 кандидатов по федеральному списку и по одномандатным избирательным округам.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. В частности, своих кандидатов в 2021 году смогут выдвинуть партия «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Родина». Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.