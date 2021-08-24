Кучма назвал опасной идею Украины стать «анти-Россией»

Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что идея просто стать «анти-Россией» опасна для Украины, так как успешное развитие только на негативе невозможно.

Кучма обратил внимание на слова президента РФ Владимира Путина о превращении Украины в западный проект «анти-Россия», направленный на конфронтацию с Москвой и разжигание ненависти по отношению к ней. Он указал, что многие украинцы не согласны с таким положением дел, однако им не дают быть услышанными.

«Кто-то из наших «патриотов» воспринял это как комплимент — мол, правильно, так и надо. А я здесь соглашусь с Путиным. Это действительно угроза — стать только анти-Россией. Но угроза для нас, а не для них. Невозможно строить, продвигаться, успешно развиваться только на негативе, только чтобы «не как у них», — написал Кучма в своей колонке для издания «Левый берег», опубликованной 24 августа.

По его словам, рефлексия не живет самостоятельной жизнью.

В колонке экс-президент опирается на название своей книги «Украина — не Россия», объясняя при этом, что данная установка важна для страны с точки зрения понимания идентичности. Однако, как уточнил Кучма, эта установка недостаточна для обретения независимости.

«Мало оттолкнуться от чужого берега — надо выбрать направление. Надо четко ответить: куда мы? Украина — это Европа? Прекрасно. Но не слишком конкретно. Я однозначно за евроинтеграцию. Но интеграцию в какую именно из «европ», на которые политически и ментально сегодня делится Евросоюз?» — задался вопросом экс-президент.

Он подчеркнул, что самым верным решением для страны будет оставаться собой. Единственной, самостоятельной, независимой, добавил Кучма.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что действия Киева по насаждению на Украине идеологии нетерпимости к русским неприемлемы. По его словам, ситуация на Украине не может не тревожить. Министр отметил, что речь идет об искусственном делении людей на категории с разным набором прав.

17 августа экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что главной ошибкой Украины за 30 лет независимости является отказ от добрососедства с Россией. По его словам, отказ Киева от Москвы привел украинскую сторону к расколу в обществе, социальной нестабильности, глубокому экономическому кризису, разгулу националистических организаций, преследованию оппозиции, а также к закрытию неугодных режиму СМИ.

Комментируя данное высказывание экс-президента, политолог Аждар Куртов подчеркнул, что главной проблемой является национализм на Украине, который закреплялся в стране еще при президентстве Януковича.

12 июля Путин заявил, что курс на насильственную ассимиляцию, формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сравним с применением оружия массового поражения. Как указывал Путин, в результате такого грубого, искусственного разрыва русских и украинцев совокупно русский народ может уменьшиться «на сотни тысяч, а то и на миллионы».

1 июля Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины, внесенный президентом страны 18 мая. На внеочередном заседании данное решение поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме 226 голосов. Русские в закон о коренных народах Украины не включены.

С 16 января 2021 года на Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке. Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, русский язык не является собственностью РФ. При этом он напомнил, что вопрос государственного языка в стране законодательно урегулирован, им является украинский.

На Украине с 2019 года, когда вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», ведется борьба с русским языком. Закон предполагает тотальную украинизацию госуправления, сферы обслуживания, здравоохранения и других сфер общественной и частной жизни.