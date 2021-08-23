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Лавров заявил о неприемлемости насаждения Киевом нетерпимости к русским

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Действия Киева по насаждению на Украине идеологии нетерпимости к русским неприемлемы. Об этом 23 августа заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Глава российского МИДа отметил, что Москва намерена добиваться от украинской стороны выполнения обязательств по соблюдению прав человека.

«Абсолютно неприемлемы действия Киева по насаждению на Украине идеологии национальной нетерпимости, прежде всего, по отношению к русским», — сказал Лавров в интервью газете Magyar Nemzet.

Лавров добавил, что ситуация на Украине не может не тревожить. Министр заявил, что речь идет об искусственном делении людей на категории с разным набором прав.

«Продолжим добиваться от Киева выполнения его обязательств по соблюдению прав человека, включая культурные и образовательные права национальных меньшинств. Важно, чтобы киевские власти услышали публичную критику в свой адрес и со стороны европейских политиков», — добавил Лавров, слова которого приводит ТАСС.

12 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина становится западным проектом «анти-Россия», направленным на конфронтацию с Москвой и разжигание ненависти по отношению к ней. Он указал, что многие украинцы не согласны с таким положением дел, однако им не дают быть услышанными.

Российский лидер добавлял, что курс на насильственную ассимиляцию, формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сравним с применением оружия массового поражения. Как указывал Путин, в результате такого грубого, искусственного разрыва русских и украинцев совокупно русский народ может уменьшиться «на сотни тысяч, а то и на миллионы».

1 июля Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины, внесенный президентом страны 18 мая. На внеочередном заседании данное решение поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Русские в закон о коренных народах Украины не включены.

С 16 января 2021 года на Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке. Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, русский язык не является собственностью РФ. При этом он напомнил, что вопрос государственного языка в стране законодательно урегулирован, им является украинский.

На Украине с 2019 года, когда вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», ведется борьба с русским языком. Закон предполагает тотальную украинизацию госуправления, сферы обслуживания, здравоохранения и других сфер общественной и частной жизни.

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