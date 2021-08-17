Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что главной ошибкой страны за 30 лет независимости является отказ от добрососедства с Россией.

«По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней», — говорится в обращении Януковича, текст которого приводит во вторник, 17 августа, «Страна. UA».

Он уточнил, что отказ Украины от России привел украинскую сторону к расколу в обществе, социальной нестабильности, глубокому экономическому кризису, разгулу националистических организаций, преследованию оппозиции, а также к закрытию неугодных режиму СМИ.

«Это привело к тому, что жителям Донбасса предлагают уезжать в Россию, если они не желают поддерживать насильственную украинизацию, проводимую, как это ни странно, русскоговорящим руководством государства, а жителям Крыма отказывают в праве считать полуостров своей родиной, поскольку они там якобы лишь временные гости», — подчеркнул экс-президент Украины.

При этом, по словам Януковича, Украину в первые годы независимости (в 90-е годы ХХ века) спасала инерция экономических связей с Россией. Он обратил внимание на то, что именно в это время на Украину пришел «дикий» капитализм. Промышленность страны продолжала работать в тесной кооперации с предприятиями РФ, Белоруссии, Казахстана и других республик.

Без наполнения государственного бюджета средствами Украину ждал бы неминуемый социальный коллапс, считает Янукович.

Главной причиной ослабления данных экономических связей он назвал постепенную «вестернизацию» внешней политики официального Киева. По словам политика, она происходила под давлением национал-патриотов и Запада.

«Компромиссом между этой тенденцией и стремлением сохранить полноценное сотрудничество с РФ стала внешнеполитическая многовекторность», — отметил Янукович.

По его словам, следующие годы продемонстрировали, что благодаря многовекторности Украина сохранила внутреннюю стабильность, которая продолжалась до 2014 года. Помимо этого, как указал политик, партнерские отношения Киева и Москвы рассматривали в США как угрозу возвращения России в мировую политику в роли, которую играл в свое время СССР.

Ранее, 11 августа, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко сообщил о том, что Киеву выгодна Россия, разделенная на «десять нормальных стран», что, по его мнению, станет плюсом для Киева и Запада с точки зрения экономической выгоды.

5 августа украинский лидер Владимир Зеленский призвал жителей Донбасса, считающих себя русскими, уезжать в Россию. По его словам, такие люди совершают большую ошибку, оставаясь жить в регионе. В то же время он сказал, что жители Донбасса, считающие себя украинцами, не должны покидать его территорию.

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что людям, считающим себя русскими и проживающим в других странах, никто не имеет права указывать, где им жить и чем им заниматься, если они не осуществляют противоправную деятельность, не связанную, например, с преступным миром.

2 июня депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович высказал мнение, что для экономики Украины обернулся катастрофой отказ от торговых отношений с Россией. Парламентарий указал, что Киев поссорился со всеми соседями, что не прошло для Украины бесследно.

12 июля президент России Владимир Путин заявил, что Украина становится западным проектом «анти-Россия», направленным на конфронтацию с РФ и разжигание ненависти по отношению к ней. Он указал, что многие украинцы не согласны с таким положением дел, однако им не дают быть услышанными.

В конце января Огрызко рассказал о планах Киева «потушить свет в Кремле». Также он призвал предоставить территорию своей страны США в качестве плацдарма для борьбы с Россией.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.