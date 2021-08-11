На Украине заявили о желании сделать из России «десять нормальных стран»

Украине и ее западным партнерам выгоден сценарий, при котором Россия бы «разделилась на десять нормальных стран». Такое мнение выразил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

«Наша функция будет заключаться в том, чтобы объяснить Западу, что для него выгоднее иметь десять мирных нормальных стран на территории нынешней Российской Федерации, чем одну», — заявил он в беседе с украинским телеканалом «Еспресо» 9 августа.

Как подчеркнул дипломат, миссия Украины — убедить западных партнеров в экономической выгоде указанного сценария, который, вероятно, их напугает, дополняет «Газета.ру».

При этом Огрызко не ответил на вопрос журналиста о том, как именно может произойти «распад» страны. Однако он указал на то, что границы десяти государств якобы уже «прорисовываются на карте».

12 июля президент России Владимир Путин заявил, что Украина становится западным проектом «анти-Россия», направленным на конфронтацию с РФ и разжигание ненависти по отношению к ней. Он указал, что многие украинцы не согласны с таким положением дел, однако им не дают быть услышанными.

В конце января Огрызко рассказал о планах Киева «потушить свет в Кремле». Также он призвал предоставить территорию своей страны США в качестве плацдарма для борьбы с Россией.

Отношения России и Украины осложнились, после того как в 2014 году в результате проведенного референдума полуостров стал регионом России. Тогда 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ. Киев сохраняет претензии на Крым, объявив его временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители региона демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.