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В ГД оценили призыв уезжать в Россию считающих себя русскими жителей Донбасса

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Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в четверг, 5 августа, в беседе «Известиями» оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского, который призвал жителей Донбасса, считающих себя русскими, уезжать в РФ.

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Депутат отметил, что людям, считающим себя русскими и проживающими в других странах, никто не имеет права указывать, где им жить и чем им заниматься, если они не осуществляют противоправную деятельность, не связанную, например, с преступным миром.

«В этом случае к ним должны применяться соответствующие санкции, но опять-таки это санкции к конкретным гражданам, которые не могут зависеть от национальности. Здесь не могут использоваться разные стандарты в отношении представителей разных наций и народов», — подчеркнул политик.

Новиков выразил сожаление в связи с тем, что Зеленский на посту президента не оправдал ожидания большинства избирателей. По его словам, многие украинцы голосовали за нормализацию отношений с Россией и прекращение войны в Донбассе.

«Зеленский текущими заявлениями расписывается в том, что он обманщик, нарушитель своих предвыборных обещаний и его реальная политика ничего общего не имеет с его предвыборной программой или как минимум предвыборными подходами, оглашенными публично в процессе предвыборной гонки», — заключил он.

Ранее в этот день Зеленский призвал жителей Донбасса, считающих себя русскими, уезжать в Россию. В то же время, по словам украинского лидера, жители региона, считающие себя украинцами, не должны покидать его территорию.

12 июля президент РФ Владимир Путин высказал мнение о том, что Киеву не нужен Донбасс. Российский лидер отметил, что «жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навя­зать силой, блокадой, угрозами».

Также на ненужность Донбасса, по мнению российского лидера, указывает проводимая украинскими властями политика. Он напомнил, что Минские договоренности дают реальный шанс мирно восста­новить территориальную целостность Украины, догово­рившись с представителями самопровозглашенных республик Донбасса при посредничестве РФ, Германии и Франции.

Кроме того, Путин указал на то, что на Украине предпочитают эксплуатировать образ «жертвы внешней агрес­сии» и «торговать русофобией», а также устраивать провокации в Донбассе.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.

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