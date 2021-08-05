В ГД оценили призыв уезжать в Россию считающих себя русскими жителей Донбасса
Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в четверг, 5 августа, в беседе «Известиями» оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского, который призвал жителей Донбасса, считающих себя русскими, уезжать в РФ.
Депутат отметил, что людям, считающим себя русскими и проживающими в других странах, никто не имеет права указывать, где им жить и чем им заниматься, если они не осуществляют противоправную деятельность, не связанную, например, с преступным миром.
«В этом случае к ним должны применяться соответствующие санкции, но опять-таки это санкции к конкретным гражданам, которые не могут зависеть от национальности. Здесь не могут использоваться разные стандарты в отношении представителей разных наций и народов», — подчеркнул политик.
Новиков выразил сожаление в связи с тем, что Зеленский на посту президента не оправдал ожидания большинства избирателей. По его словам, многие украинцы голосовали за нормализацию отношений с Россией и прекращение войны в Донбассе.
«Зеленский текущими заявлениями расписывается в том, что он обманщик, нарушитель своих предвыборных обещаний и его реальная политика ничего общего не имеет с его предвыборной программой или как минимум предвыборными подходами, оглашенными публично в процессе предвыборной гонки», — заключил он.
Ранее в этот день Зеленский призвал жителей Донбасса, считающих себя русскими, уезжать в Россию. В то же время, по словам украинского лидера, жители региона, считающие себя украинцами, не должны покидать его территорию.
12 июля президент РФ Владимир Путин высказал мнение о том, что Киеву не нужен Донбасс. Российский лидер отметил, что «жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами».
Также на ненужность Донбасса, по мнению российского лидера, указывает проводимая украинскими властями политика. Он напомнил, что Минские договоренности дают реальный шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины, договорившись с представителями самопровозглашенных республик Донбасса при посредничестве РФ, Германии и Франции.
Кроме того, Путин указал на то, что на Украине предпочитают эксплуатировать образ «жертвы внешней агрессии» и «торговать русофобией», а также устраивать провокации в Донбассе.
Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.