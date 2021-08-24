Прямой эфир
Экономика
Абрамченко поручила проработать меры по снижению цен на перевозку продуктов
Мир
Еврокомиссия предложит G7 разработать план приема беженцев из Афганистана
Спорт
ФК «Спартак» согласовал контракт с бельгийским защитником Кауфризом
Общество
Собянин предложил отменить для учителей обязательное ношение масок на уроках
Общество
Трассу Москва-Петербург подготовят для грузовых беспилотных перевозок к 2024 году
Наука
Выход российских космонавтов в открытый космос перенесли по просьбе США
Общество
Пушков призвал регулировать движение самокатов после инцидента в Сочи
Мир
Зеленский учредил День украинской государственности
Экономика
ЦБ предложил ограничить время простоя онлайн-сервисов банков
Сюжет:

В Кремле заявили об отсутствии особого статуса в РФ для афганских беженцев

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России не принималось решений об особом статусе беженцев из Афганистана. Об этом 24 августа заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Им бы в небо: россиян собираются вывезти из Афганистана до конца августа
Как в республике живут этнические афганцы — граждане РФ

«У нас есть миграционное законодательство. Это реальность де-факто, каких-то решений относительно особого статуса этих людей не принималось», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о ситуации с беженцами из Афганистана.

Он уточнил, что посольство России в Кабуле функционирует в обычном режиме, имеются определенные договоренности об обеспечении безопасности российских дипломатов.

Кроме того, из региона были заранее вывезены члены семей, женщины и дети, отметил представитель Кремля.

Также Песков сообщил, что тема Афганистана и вывода американских сил из страны обсуждалась президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом еще до обострения ситуации в регионе. Лидеры двух стран обсудили эту тему на встрече в Женеве 16 июня, однако в публичной плоскости нюансы этих переговоров не транслировали.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Вывод войск США планируют завершить в конце августа. Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

В связи с этим дипмиссии ряда стран начали эвакуацию своих сотрудников. США вывезли своих граждан в аэропорт Кабула, который находится под охраной американских военных и их союзников. При этом из-за того, что граждане Афганистана пытаются покинуть страну, в аэропорту происходит суматоха, давка, раздается стрельба.

По данным на 22 августа, рядом с аэропортом Кабула погибли 19 человек. Кроме того, в отсеке шасси американского самолета, который совершал перелет из Кабула, нашли человеческие останки. Членам экипажа воздушного судна потребовалась помощь психологов. Кроме того, 23 августа в аэропорту Кабула вспыхнул пожар.

По словам спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова, хаос в аэропорту Кабула создали американцы во время своей эвакуации. Между тем официальные лица Пентагона и Госдепа указали, что Вашингтон не считает себя виновным в происходящем в аэропорту.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021