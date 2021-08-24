В Кремле заявили об отсутствии особого статуса в РФ для афганских беженцев

В России не принималось решений об особом статусе беженцев из Афганистана. Об этом 24 августа заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«У нас есть миграционное законодательство. Это реальность де-факто, каких-то решений относительно особого статуса этих людей не принималось», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о ситуации с беженцами из Афганистана.

Он уточнил, что посольство России в Кабуле функционирует в обычном режиме, имеются определенные договоренности об обеспечении безопасности российских дипломатов.

Кроме того, из региона были заранее вывезены члены семей, женщины и дети, отметил представитель Кремля.

Также Песков сообщил, что тема Афганистана и вывода американских сил из страны обсуждалась президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом еще до обострения ситуации в регионе. Лидеры двух стран обсудили эту тему на встрече в Женеве 16 июня, однако в публичной плоскости нюансы этих переговоров не транслировали.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Вывод войск США планируют завершить в конце августа. Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

В связи с этим дипмиссии ряда стран начали эвакуацию своих сотрудников. США вывезли своих граждан в аэропорт Кабула, который находится под охраной американских военных и их союзников. При этом из-за того, что граждане Афганистана пытаются покинуть страну, в аэропорту происходит суматоха, давка, раздается стрельба.

По данным на 22 августа, рядом с аэропортом Кабула погибли 19 человек. Кроме того, в отсеке шасси американского самолета, который совершал перелет из Кабула, нашли человеческие останки. Членам экипажа воздушного судна потребовалась помощь психологов. Кроме того, 23 августа в аэропорту Кабула вспыхнул пожар.

По словам спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова, хаос в аэропорту Кабула создали американцы во время своей эвакуации. Между тем официальные лица Пентагона и Госдепа указали, что Вашингтон не считает себя виновным в происходящем в аэропорту.