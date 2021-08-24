Источник раскрыл детали о новом руководящем органе Афганистана

Совет из 12 человек будет руководить Афганистаном, семь кандидатур уже согласованы. Об этом 24 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к «Талибану» (движение запрещено в РФ).

«Пока совет согласовал Абдул Гани Барадара (лидер политического крыла «Талибана». — Ред.), муллы Якуба (глава военной комиссии талибов, сын основателя движения муллы Омара Моулави Якуб. — Ред.), Халиля аль-Рахман Хаккани (высокопоставленный член группировки «Сеть Хаккани», сотрудничающей с талибами, запрещена в РФ. — Ред.), доктора Абдуллы Абдуллы (председатель Высшего совета Афганистана по национальному примирению. — Ред.), Хамида Карзая (экс-президент страны с 2004 по 2014 год. — Ред.), Ханифа Атмара (бывший глава МИД Афганистана. — Ред.) и Гульбеддина Хекматияра (лидер «Исламской партии Афганистана», член координационного совета по мирной передаче власти в Афганистане. — Ред.)», — заявил собеседник агентства.

Уточняется, что в совет не войдет президент Ашраф Гани, покинувший страну после взятия талибами Кабула.

По информации журнала Foreign Policy, талибы не собираются восстанавливать в Афганистане пост президента или какого-либо иного единоличного лидера, они хотят предложить некоторым членам предыдущего, поддерживаемого США правительства министерские посты в новом кабинете на их выбор. Таким образом, «Талибан» пытается создать подобие инклюзивного правительства, чтобы повысить свои шансы на получение признания от международного сообщества.

20 августа представитель талибов заявил, что в Афганистане появится новая конституция, что является необходимостью в условиях чрезвычайной ситуации в стране. По его словам, на данный момент необходимо обеспечить нужды народа, преодолеть вакуум, а уже после предпринимать другие шаги.

18 августа талибы заявили, что Афганистан точно не будет демократическим государством.

Боевики «Талибана» заняли Кабул 15 августа, объявив об «окончании войны» в Афганистане. Они заявили, что вскоре сообщат о создании Исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая. Завершить его планируется до конца августа.