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Чернышенко заявил о готовности вузов к учебному году очно и к удаленке

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Все российские вузы готовы к началу учебного года в очной форме, но они также готовы перейти и на удаленный формат при необходимости. Об этом 24 августа заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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«Все вузы готовы к началу нового учебного года в очном формате. <...> При необходимости все университеты также готовы перейти на дистанционную форму обучения», — цитирует его «РИА Новости».

Вице-премьер подчеркнул, что ректоры осознают важность соблюдения профилактических мер, данная работа организована.

Ранее, 22 августа, президент России Владимир Путин заявил, что дистанционный способ обучения должен лишь дополнять традиционный, так как важно не превращать человека в робота. Между тем, отметил глава государства, можно и нужно дополнять современное образование дистанционными способами получения знаний.

За день до этого глава центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург призвал российских студентов сделать прививку от коронавируса перед началом нового учебного года.

20 августа глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал о противоэпидемических мерах для вузов, а также отметил, что решение о вакцинации преподавателей будет приниматься на уровне регионов.

17 августа министр заявил, что почти все российские вузы начнут учебный год в очном формате 1 сентября, некоторые — до 1 ноября. Фальков также подчеркнул недопустимость принудительной вакцинации студентов, в том числе при заселении в общежития.

9 августа в вузы были направлены рекомендации Минобрнауки, в которых говорилось о целесообразности допуска на очные занятия студентов, прошедших вакцинацию от коронавируса. Учащихся, которые не прошли вакцинацию против COVID-19 или имеют медотвод от прививки, рекомендовалось перевести на удаленное обучение. Кроме того, министерство посоветовало раздельно проводить сессии для вакцинированных и тех, кто не сделал прививку.

Масштабная вакцинация от COVID-19 в РФ началась в январе. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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