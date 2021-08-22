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Путин рассказал о важности традиционного обучения

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Президент России Владимир Путин заявил 22 августа, что дистанционный способ обучения должен лишь дополнять традиционный, поскольку нельзя превращать человека в робота.

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«Я исхожу из того, и тоже много раз об этом говорил, что дистанционный способ обучения должен дополнять то, что мы традиционно используем. Особенно это связано с педагогикой. Получение знания чрезвычайно важно, но мы не должны превращать человека в машину, не должны человека превращать в робота», — отметил российский лидер на встрече с представителями партии «Единая Россия».

Путин заметил, что использовать современные знания без того, чтобы человек стал полноценным гражданином, невозможно, и это может привести к деструктивным результатам. Однако он подчеркнул, что дополнять современное образование дистанционными способами можно и нужно.

Ранее, 17 августа, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий сообщил, что вузы РФ начнут обучение в новом году в гибридном формате. Садовничий также отметил, что в онлайн-формате могут проходить потоковые лекции, а в очном — практические занятия в группах.

Ранее, 9 августа, в вузы были направлены рекомендации Минобрнауки, в которых говорилось о целесообразности допуска на очные занятия студентов, прошедших вакцинацию от коронавируса. Учащихся, которые не прошли вакцинацию против COVID-19 или имеют медотвод от прививки, рекомендовалось перевести на удаленное обучение. Кроме того, министерство рекомендовало раздельно проводить сессии для вакцинированных и тех, кто не сделал прививку.

С 18 января в стране проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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