Гинцбург призвал студентов привиться от COVID до начала учебного года

Глава Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург призвал российских студентов сделать прививку от коронавируса перед началом нового учебного года. Об этом сообщает 21 августа ТАСС.

«Обязательно надо вакцинироваться, это поможет избежать вспышек [инфекции]», — ответил Гинцбург на вопрос агентства о вакцинации в университетах.

Он добавил, что в коллективе молодых людей, которые активно общаются между собой в заполненных аудиториях, вакцинация просто необходима.

Это, по мнению главы Центра им. Гамалеи, обусловлено тем, что много людей сразу присутствуют в одном месте, дышат одним и тем же воздухом в течение многих часов.

Ранее, 20 августа, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал о противоэпидемических мерах для вузов в новом учебном году. В частности, они включают рекомендации, которые даны еще в прошлом году Роспотребнадзором. Кроме того глава Минобрнауки заявил, что решение о вакцинации преподавателей в вузах будет приниматься на уровне регионов.

17 августа Фальков заявил, что почти все российские вузы начнут учебный год в очном формате 1 сентября, некоторые — до 1 ноября. Глава Минобрнауки также подчеркнул недопустимость принудительной вакцинации студентов, в том числе при заселении в общежития.

При этом 9 августа в вузы были направлены рекомендации Минобрнауки, предполагающие, что допуск на очные занятия будет предоставлен студентам, прошедшим вакцинацию. Так, студентов, которые не прошли вакцинацию против коронавируса или имеют медотвод от прививки, рекомендовалось перевести на удаленное обучение.

С 18 января в стране проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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