Страны ЕС не договорись по вопросу афганских беженцев

Консенсус между странами ЕС по вопросу афганских беженцев отсутствует. Об этом написал в воскресенье, 22 августа, премьер-министр Словении Янез Янша.

«Страны ЕС должны сами решать, хотят ли они получить новую волну мигрантов или нет. Сейчас [в Совете ЕС] нет… консенсуса», — заявил Янша в своем Twitter.

Он уточнил, что в Евросоюзе нет даже никакого большинства в пользу приема вынужденных переселенцев из Афганистана.

Несмотря на это, по словам премьера, Словения готова принимать беженцев. Правда, ранее министр иностранных дел страны Анже Логар заявил, что власти «в рамках распределения бремени между членами ЕС при приеме афганских сотрудников союза» готовы принять лишь пятерых беженцев из Афганистана.

Отмечалось, что тем самым Словения стремится продемонстрировать солидарность с другими членами Евросоюза.

Словения председательствует в Совете ЕС во втором полугодии текущего года.

23 августа стало известно: власти ЕС заявили, что страны-члены должны отказаться от принудительной репатриации мигрантов-афганцев и увеличить квоты на прием беженцев. С этой позицией, однако, не согласились Австрия и Греция.

По данным Европейской комиссии (ЕК), в Афганистане сохраняется чрезвычайно высокий уровень внутренних перемещений. Порядка 3 млн афганцев стали вынужденными переселенцами внутри этой страны в конце прошлого года и около 550 тыс. — с начала нынешнего.

18 августа глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател рассказала, что Великобритания готова принять до 20 тыс. беженцев из Афганистана и призывает Евросоюз последовать ее примеру. Отмечалось, что в приоритете будет находиться помощь женщинам и девочкам, а также религиозным и другим меньшинствам, которые сталкиваются с «тиранией и угнетением» режима радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России).

17 августа президент США Джо Байден постановил выделить $500 млн для помощи беженцам из Афганистана.

Генсек ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации. Он подчеркнул, что ситуация в стране уже вынудила сотни тысяч человек покинуть свои дома.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.