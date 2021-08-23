Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Вильфанд пообещал сохранение на неделю лета в ЦФО
Мир
США отслеживают угрозы террористов при эвакуации из аэропорта Кабула
Мир
Житель Кабула рассказал о происходящем в районе аэропорта
Спорт
Матч чемпионата Франции прервали после нападения болельщиков на игроков
Мир
Украина планирует открыть филиалы «Крымской платформы» в ряде стран
Мир
Зеленский ответил на вопрос о втором президентском сроке
Экономика
Новое правительство Афганистана может не получить 21,9 т золотого резерва
Мир
Шесть человек пострадали при взрыве на морской платформе Pemex
Армия
В России сразу шесть боевых кораблей начнут строить 23 августа
Сюжет:

Страны ЕС не договорись по вопросу афганских беженцев

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Консенсус между странами ЕС по вопросу афганских беженцев отсутствует. Об этом написал в воскресенье, 22 августа, премьер-министр Словении Янез Янша.

«Страны ЕС должны сами решать, хотят ли они получить новую волну мигрантов или нет. Сейчас [в Совете ЕС] нет… консенсуса», — заявил Янша в своем Twitter.

Граница недоверия: в ЕС разгорелся спор о беженцах из Афганистана
Грозит ли Европе новый миграционный кризис

Он уточнил, что в Евросоюзе нет даже никакого большинства в пользу приема вынужденных переселенцев из Афганистана.

Несмотря на это, по словам премьера, Словения готова принимать беженцев. Правда, ранее министр иностранных дел страны Анже Логар заявил, что власти «в рамках распределения бремени между членами ЕС при приеме афганских сотрудников союза» готовы принять лишь пятерых беженцев из Афганистана.

Отмечалось, что тем самым Словения стремится продемонстрировать солидарность с другими членами Евросоюза.

Словения председательствует в Совете ЕС во втором полугодии текущего года.

23 августа стало известно: власти ЕС заявили, что страны-члены должны отказаться от принудительной репатриации мигрантов-афганцев и увеличить квоты на прием беженцев. С этой позицией, однако, не согласились Австрия и Греция.

По данным Европейской комиссии (ЕК), в Афганистане сохраняется чрезвычайно высокий уровень внутренних перемещений. Порядка 3 млн афганцев стали вынужденными переселенцами внутри этой страны в конце прошлого года и около 550 тыс. — с начала нынешнего.

18 августа глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател рассказала, что Великобритания готова принять до 20 тыс. беженцев из Афганистана и призывает Евросоюз последовать ее примеру. Отмечалось, что в приоритете будет находиться помощь женщинам и девочкам, а также религиозным и другим меньшинствам, которые сталкиваются с «тиранией и угнетением» режима радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России).

17 августа президент США Джо Байден постановил выделить $500 млн для помощи беженцам из Афганистана.

Генсек ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации. Он подчеркнул, что ситуация в стране уже вынудила сотни тысяч человек покинуть свои дома.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021