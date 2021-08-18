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Словения примет пятерых беженцев из Афганистана

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Министр иностранных дел Словении Анже Логар заявил, что власти Словении готовы принять на территории страны пятерых беженцев из Афганистана. Его слова 18 августа приводит национальное агентство STA.

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«Словения в рамках распределения бремени между членами ЕС при приеме афганских сотрудников союза готова принять до пяти человек», — сказал он.

Отмечается, что тем самым Словения стремится продемонстрировать солидарность с другими членами Евросоюза. При этом министр подчеркнул, что брать на себя другие обязательств в отношении беженцев из Афганистана страна пока не будет.

Ранее в этот день глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател рассказала, что Великобритания готова принять до 20 тыс. беженцев из Афганистана и призывает Евросоюз последовать ее примеру. Отмечалось, что в приоритете будет находиться помощь женщинам и девочкам, а также религиозным и другим меньшинствам, которые сталкиваются с «тиранией и угнетением» режима радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России).

17 августа президент США Джо Байден постановил выделить $500 млн для помощи беженцам из Афганистана. Помощь в зависимости от обстоятельств будет предоставляться на двусторонней или многосторонней основе, в том числе посредством взносов в международные организации и путем финансирования других неправительственных организаций, а также департаментов и агентств США.

16 августа президент Франции Эммануэль Макрон предрек Европе неконтролируемую миграцию из Афганистана из-за дестабилизации ситуации в этой стране. При этом Франция совместно с Германией и другими странами ЕС разработает программу помощи беженцам из Афганистана и регулирования их потока.

Генсек ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации. Он подчеркнул, что ситуация в стране уже вынудила сотни тысяч человек покинуть свои дома.

Из-за того что местные жители пытаются улететь из Афганистана, в аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. В результате давки там пострадали по меньшей мере 17 человек. Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

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