Словения примет пятерых беженцев из Афганистана
Министр иностранных дел Словении Анже Логар заявил, что власти Словении готовы принять на территории страны пятерых беженцев из Афганистана. Его слова 18 августа приводит национальное агентство STA.
«Словения в рамках распределения бремени между членами ЕС при приеме афганских сотрудников союза готова принять до пяти человек», — сказал он.
Отмечается, что тем самым Словения стремится продемонстрировать солидарность с другими членами Евросоюза. При этом министр подчеркнул, что брать на себя другие обязательств в отношении беженцев из Афганистана страна пока не будет.
Ранее в этот день глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател рассказала, что Великобритания готова принять до 20 тыс. беженцев из Афганистана и призывает Евросоюз последовать ее примеру. Отмечалось, что в приоритете будет находиться помощь женщинам и девочкам, а также религиозным и другим меньшинствам, которые сталкиваются с «тиранией и угнетением» режима радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России).
17 августа президент США Джо Байден постановил выделить $500 млн для помощи беженцам из Афганистана. Помощь в зависимости от обстоятельств будет предоставляться на двусторонней или многосторонней основе, в том числе посредством взносов в международные организации и путем финансирования других неправительственных организаций, а также департаментов и агентств США.
16 августа президент Франции Эммануэль Макрон предрек Европе неконтролируемую миграцию из Афганистана из-за дестабилизации ситуации в этой стране. При этом Франция совместно с Германией и другими странами ЕС разработает программу помощи беженцам из Афганистана и регулирования их потока.
Генсек ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации. Он подчеркнул, что ситуация в стране уже вынудила сотни тысяч человек покинуть свои дома.
Из-за того что местные жители пытаются улететь из Афганистана, в аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. В результате давки там пострадали по меньшей мере 17 человек. Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.
15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.
Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.