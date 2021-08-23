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Пьяный житель Омска 57 раз ударил девушку-инвалида ножом

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Жителя Омска обвинили в убийстве девушки-инвалида и арестовали на два месяца. Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщается на сайте областной прокуратуры.

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Убийство произошло ночью 20 августа. По информации следствия, 21-летний нетрезвый местный житель в ходе ссоры с 22-летней знакомой набросился на нее с ножом и нанес не менее 57 ударов. От полученных ранений в области живота, груди, шеи и рук инвалид-колясочница скончалась на месте, пишет РЕН ТВ.

В прокуратуре отметили, что преступление носило спонтанный характер. Уточняется, что погибшая не могла передвигаться без инвалидной коляски или помощи другого человека.

Следователи ранее возбудили уголовное дело об убийстве. По словам источника «РИА Новости» в правоохранительных органах, причиной ссоры стала шутка жертвы.

Обвиняемый ранее уже был судим на кражи и преступление против жизни и здоровья.

В прокуратуре уточнили, что обвиняемый нигде не работает, не имеет постоянной регистрации и места жительства, сообщает «Федеральное агентство новостей». Кировский районный суд арестовал его на два месяца, отмечает телеканал «360». Расследование дела продолжается.

21 августа в Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки. По подозрению в убийстве был задержан знакомый 23-летней девушки, который в ходе допроса признал свою вину.

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