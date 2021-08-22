В Совфеде заявили о «разорванной в клочья» экономике Украины

Соединенные Штаты обещали разорвать российскую экономику «в клочья», но такая участь постигла Украину. Такое мнение высказал в воскресенье, 22 августа, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

«За 30 лет Украина так и не сложилась как государство. Для этого есть несколько причин, в том числе и необходимое время для появления собственной государственности. Кроме того, хотя США обещали разорвать российскую экономику «в клочья», эта участь постигла именно Украину», — сказал сенатор в беседе с «РИА Новости».

Климов указал на то, что Украина обладала хорошим потенциалом, заложенным еще во времена Советского Союза, однако сейчас это «государство-банкрот».

Сенатор считает, что Украина так и не смогла реализовать себя как самостоятельное государство, подменяя государственность «играми с националистами и маршами в вышиванках».

Кроме того, отметил Климов, на Украине не только не соблюдают права человека, но и не проводят расследование совершенных ранее преступлений. В связи с этим он напомнил события на Майдане, убийство людей в Одессе, боевые действия на Донбассе и создание списка «Миротворец».

Сенатор также добавил, что закрытие независимых СМИ на Украине подверглось критике даже со стороны их европейских партнеров.

12 июля была опубликована статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой он в числе прочего отметил, что на Украине сегодня идет речь о принудительной смене национальной идентичности. Президент упомянул закон о коренных народах Украины, принятый Верховной радой.

Российский лидер добавлял, что курс на насильственную ассимиляцию, формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сравним с применением оружия массового поражения.

Как указывал Путин, в результате такого грубого, искусственного разрыва русских и украинцев совокупно русский народ может уменьшиться «на сотни тысяч, а то и на миллионы».