Эксперт оценил слова Меркель о возможном преемнике

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, комментируя слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о ее возможном преемнике на посту председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Армине Лашете, заявил 21 августа, что Меркель пытается его «спасти».

«Безусловно, Меркель пытается «вытащить» Лашета. Данное заявление — отчаянная попытка спасти своего протеже, потому что исход выборов не определен», — заявил Камкин в беседе с RT.

Кроме того, он отметил, что у Лашета рейтинг доверия намного ниже, чем у его партии, и это «очень тревожный сигнал», поскольку настроения избирателей быстро меняются.

Ранее в этот день на митинге ХДС и ХСС по случаю начала избирательной кампании союза Меркель заявила, что «твердо убеждена» в том, что Лашет станет канцлером Германии после выборов. В своем выступлении она особо подчеркнула личные качества кандидата.

Ранее, 20 августа, Меркель прибыла в Москву со своим последним визитом в качестве канцлера ФРГ. Немецкий канцлер и президент России Владимир Путин в ходе переговоров обсудили, помимо прочего, ситуацию в Афганистане, газопровод «Северный поток – 2» и заключенные по проекту договоренности с США, а также отметили важность переговоров по ситуации в Донбассе в нормандском формате.

26 сентября состоятся парламентские выборы в Германии, исход которых определит, кто станет новым канцлером. Занимающая этот пост с 2005 года Ангела Меркель решила в этом году не выдвигать свою кандидатуру.