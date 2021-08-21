Меркель назвала своего преемника

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала своим преемником на посту председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Армина Лашета. Об этом 21 августа сообщает Zeit.

На митинге ХДС и ХСС по случаю начала избирательной кампании союза Меркель заявила, что «твердо убеждена» в том, что Лашет станет канцлером Германии после выборов. В своем выступлении она особо подчеркнула личные качества кандидата.

По словам Меркель, Лашету «всегда было важно на основе нашего [ХДС и ХСС] христианского видения человека поставить отдельную личность с ее неприкосновенным достоинством в центр внимания, построить мосты между людьми».

Ранее, 20 августа, Меркель прибыла в Москву со своим последним визитом в качестве канцлера ФРГ. Немецкий канцлер и президент России Владимир Путин в ходе переговоров обсудили, помимо прочего, ситуацию в Афганистане, газопровод «Северный поток – 2» и заключенные по проекту договоренности с США, а также отметили важность переговоров по ситуации в Донбассе в нормандском формате.

Как рассказал Путин по итогам встречи с Меркель, переговоры прошли в конструктивной деловой обстановке. Президент РФ добавил, что в ходе переговоров, в том числе с участием делегаций, стороны обсудили «состояние и перспективы развития российско-германских отношений, обменялись мнениями по самому широкому кругу вопросов».

26 сентября состоятся парламентские выборы в Германии, исход которых определит, кто станет новым канцлером. Занимающая этот пост с 2005 года Ангела Меркель решила в этом году не выдвигать свою кандидатуру.