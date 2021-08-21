Минздрав разрешил вакцинацию пожилых «Спутником Лайт»

Министерство здравоохранения РФ разрешило использование вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» для вакцинации людей старше 60 лет. Об этом 21 августа сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

«Эксперты дали разрешение на использование вакцины «Спутник Лайт» для лиц старше 60 лет», — заявил он журналистам по итогам рабочей поездки в Калмыкию.

По словам министра, «Спутник Лайт» в первую очередь применяется для ревакцинации, в том числе людей пожилого возраста, которые ранее уже были вакцинированы от COVID-19. Глава Минздрава отметил, что на сегодняшний день вакцина есть во всех российских регионах.

20 августа Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) после проведения соответствующего исследования в Азербайджане сообщил, что комбинация вакцин от коронавируса «Спутник Лайт» и AstraZeneca дала высокий иммунитет. Отмечалось, что РФПИ предложил сотрудничество AstraZeneca для совместного исследования комбинированного использования вакцин в ноябре 2020 года, клинические испытания начались в феврале 2021 года.

Ранее, 18 августа, в РФПИ сообщили, что российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» показала эффективность в 93,5% в ходе вакцинации в Парагвае. Расчет эффективности осуществлялся на основе анализа данных 320 тыс. человек, которые получили прививку вакциной «Спутник Лайт» по состоянию на 30 июля.

11 августа директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «Спутник Лайт» в качестве третьего компонента для привитых двумя инъекциями вакцины Pfizer повысит уровень защиты против штамма «Дельта». Он сообщил, что эффективность Pfizer против «Дельты» составляет всего 40%, поэтому векторный вариант вакцины увеличит защиту от индийской мутации.

«Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V», первой в мире зарегистрированной вакцины против COVID-19. Препарат был зарегистрирован в мае, он не требует специальных условий для хранения и логистики и эффективен против новых штаммов коронавирусной инфекции, подчеркивали в РФПИ.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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