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Минздрав разрешил вакцинацию пожилых «Спутником Лайт»

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Министерство здравоохранения РФ разрешило использование вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» для вакцинации людей старше 60 лет. Об этом 21 августа сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

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«Эксперты дали разрешение на использование вакцины «Спутник Лайт» для лиц старше 60 лет», — заявил он журналистам по итогам рабочей поездки в Калмыкию.

По словам министра, «Спутник Лайт» в первую очередь применяется для ревакцинации, в том числе людей пожилого возраста, которые ранее уже были вакцинированы от COVID-19. Глава Минздрава отметил, что на сегодняшний день вакцина есть во всех российских регионах.

20 августа Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) после проведения соответствующего исследования в Азербайджане сообщил, что комбинация вакцин от коронавируса «Спутник Лайт» и AstraZeneca дала высокий иммунитет. Отмечалось, что РФПИ предложил сотрудничество AstraZeneca для совместного исследования комбинированного использования вакцин в ноябре 2020 года, клинические испытания начались в феврале 2021 года.

Ранее, 18 августа, в РФПИ сообщили, что российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» показала эффективность в 93,5% в ходе вакцинации в Парагвае. Расчет эффективности осуществлялся на основе анализа данных 320 тыс. человек, которые получили прививку вакциной «Спутник Лайт» по состоянию на 30 июля.

11 августа директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «Спутник Лайт» в качестве третьего компонента для привитых двумя инъекциями вакцины Pfizer повысит уровень защиты против штамма «Дельта». Он сообщил, что эффективность Pfizer против «Дельты» составляет всего 40%, поэтому векторный вариант вакцины увеличит защиту от индийской мутации.

«Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V», первой в мире зарегистрированной вакцины против COVID-19. Препарат был зарегистрирован в мае, он не требует специальных условий для хранения и логистики и эффективен против новых штаммов коронавирусной инфекции, подчеркивали в РФПИ.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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