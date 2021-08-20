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Комбинация «Спутника Лайт» и AstraZeneca на испытаниях дала высокий иммунитет

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Комбинация вакцин от коронавируса «Спутник Лайт» и AstraZeneca дала высокий иммунитет. Об этом 20 августа сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) после проведения соответствующего исследования в Азербайджане.

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«На сегодняшний день у участников исследования наблюдается 100%-й иммунный ответ (выработка антител к шиповидному белку вируса COVID-19)», — сообщили в Telegram-канале «Спутника V» со ссылкой на предварительные данные, полученные в ходе клинического исследования.

Отмечается, что РФПИ предложил сотрудничество AstraZeneca для совместного исследования комбинированного использования вакцин в ноябре 2020 года, клинические испытания началась в феврале 2021 года.

«В основе препарата «Спутник V» лежит подход «вакцинного коктейля». С учетом научно-доказанного успеха подобного подхода для обеспечения стойкого и долгосрочного иммунитета против коронавируса РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин и проведению совместных исследований комбинации первого компонента «Спутник V» (однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт») с зарубежными препаратами», — говорится в сообщении.

Клинические исследования комбинации вакцин осуществляются сразу в нескольких странах. Вакцинация добровольцев проводится в Объединенных Арабских Эмиратах и Аргентине, получено одобрение регуляторов на проведение исследований в России и Белоруссии.

Ранее, 18 августа, в РФПИ сообщили, что российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» показала эффективность в 93,5% в ходе вакцинации в Парагвае. Расчет эффективности осуществлялся на основе анализа данных 320 тыс. человек, которые получили прививку вакциной «Спутник Лайт» по состоянию на 30 июля.

11 августа директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «Спутник Лайт» в качестве третьего компонента для привитых двумя инъекциями вакцины Pfizer повысит уровень защиты против штамма «Дельта». Он сообщил, что эффективность Pfizer против «Дельты» составляет всего 40%, поэтому векторный вариант вакцины увеличит защиту от индийской мутации.

«Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V», первой в мире зарегистрированной вакцины против COVID-19. Препарат был зарегистрирован в мае, он не требует специальных условий для хранения и логистики и эффективен против новых штаммов коронавирусной инфекции, подчеркивали в РФПИ.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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