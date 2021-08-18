«Спутник Лайт» показал эффективность в 93,5% при вакцинации в Парагвае

Российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» показала эффективность в 93,5% в ходе вакцинации в Парагвае. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.

«РФПИ объявляет данные министерства здравоохранения Парагвая, демонстрирующие высокие показатели безопасности однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» (первый компонент препарата «Спутник V») и эффективность 93,5% в ходе массовой вакцинации в стране», — говорится в сообщении.

Уточняется, что расчет эффективности осуществлялся на основе анализа данных 320 тыс. человек, которые получили прививку вакциной «Спутник Лайт» по состоянию на 30 июля.

В РФПИ подчеркнули, что в ходе применения «Спутника Лайт» в Парагвае был продемонстрирован высокий профиль безопасности вакцины: не были зафиксированы серьезные нежелательные явления, связанные с вакцинацией, летальные исходы, случаи церебрального венозного тромбоза (CVT), синдрома Гийена-Барре и др.

В настоящее время вакцина применяется самостоятельно, а также изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей. Так, предварительные результаты по безопасности первого в мире клинического исследования по комбинированному применению «Спутника Лайт» и препарата компании AstraZeneca в Азербайджане выявили отсутствие серьезных нежелательных явлений или случаев заболевания COVID-19 после вакцинации, указали в РФПИ.

Кроме того, добавили в фонде, в Аргентине осуществляются совместные исследования с участием РФПИ, министерств здравоохранения и науки, а также Национального агентства по научным и технологическим исследованиям (CONICET) для оценки безопасности и иммуногенности комбинированного применения «Спутника Лайт» с препаратами против коронавируса компаний Sinopharm and Moderna. Результаты исследований будут опубликованы в медицинском журнале.

11 августа директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «Спутник Лайт» в качестве третьего компонента для привитых двумя инъекциями вакцины Pfizer повысит уровень защиты против штамма «Дельта». Он сообщил, что эффективность Pfizer против «Дельты» составляет всего 40%, поэтому векторный вариант вакцины увеличит защиту от индийской мутации.

«Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V», первой в мире зарегистрированной вакцины против COVID-19. Препарат был зарегистрирован в мае, он не требует специальных условий для хранения и логистики и эффективен против новых штаммов коронавирусной инфекции, подчеркивали в РФПИ.

Согласно данным фонда, «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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