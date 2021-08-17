Гинцбург рекомендовал сочетать «Спутник Лайт» и Pfizer против «Дельты»

Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве третьего компонента для привитых двумя инъекциями вакцины Pfizer повысит уровень защиты против штамма «Дельта». Об этом заявил 17 августа директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Шаг РФПИ (Российского фонда прямых инвестиций. — Ред.) по предложению бустировать вакцину Pfizer «Спутником Лайт» вполне логичен, чтобы те, кто был привит Pfizer, были в результате бустирования эффективно защищены более широким спектром антител, который у них будет образовываться», — сказал Гинцбург «РИА Новости».

По его словам, эффективность вакцины Pfizer против штамма «Дельта» составляет всего 40%. Поэтому векторный вариант вакцины поможет увеличить защиту от индийской мутации.

Ранее, 11 августа, сообщалось, что опыт применения российской вакцины от коронавиурса «Спутник V» за рубежом доказал безопасность и эффективность вакцины в борьбе с COVID-19. Согласно сведениям РФПИ, на данный момент «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире.

Согласно данным исследований, эффективность вакцины против индийского штамма «Дельта» составила 83,1%. Отмечается, что препарат снизил риск заражения в шесть раз, а эффективность вакцины по предотвращению госпитализации составила 94,4%.

В тот же день в Twitter-аккаунте вакцины «Спутник V» сообщалось, что РФПИ предложил Pfizer начать совместные испытания со «Спутником Лайт» — в качестве третьего укола для усиления эффекта.

Индийскую мутацию COVID-19 «Дельта» обнаружили в марте в штате Махараштра. Затем этот вариант коронавируса обнаруживали в разных странах, в том числе в России. Вместе с тем «Лямбда»-штамм содержит несколько мутаций в спайковом белке, из-за чего является более заразной версией COVID-19.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

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