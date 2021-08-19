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Врач рассказал о влиянии коронавируса на психику

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Коронавирусная инфекция даже в легкой форме может стать причиной тревоги, острой бессонницы, эмоционального выгорания, а также плохое настроения, рассказал 19 августа врач-пульмонолог, доцент кафедры госпитальной терапии первого МГМУ им. Сеченова Александр Пальман.

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«Определенное воздействие вирус оказывает на психику человека. Даже после нетяжёлого ковида довольно часто приходят пациенты, которые жалуются на тревогу, острую бессонницу, и им требуется помощь невропатолога, психиатра», — цитирует врача «Парламентская газета».

После легкой формы коронавируса пациенты нередко жалуются на то, что не чувствуют запахи по полгода, а также на астению, эмоциональное выгорание, хандру и тревогу, отметил Пальман. При этом на борьбу с этими симптомами уходит несколько месяцев.

«Другое дело, что вероятность получить трагическое или смертельное осложнение для «легких» пациентов невелика», — уточнил он.

Пульмонолог добавил, что последствия во многом зависят от того, насколько тяжело пациент переносит инфекцию.

10 июля психолог Олег Глазунов рассказал, что коронавирус влияет на нервную систему человека, вследствие чего поражаются все остальные системы — от сердечно-сосудистой до желудочно-кишечного тракта.

В марте врач-психиатр, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Владимир Менделевич назвал основной симптом нарушениях работы головного мозга у переболевших COVID-19. Это неспособность человека справляться с прежней интеллектуальной деятельностью, при выявлении такого осложнения следует сразу обратиться к неврологу. Если же ситуация будет ухудшаться, то специалист направит пациента к психотерапевту или психиатру, отметил эксперт.

В свою очередь, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Иванова заявляла, что неврологические нарушения и депрессия отмечаются у 99% людей, перенесших коронавирус.

Тогда же было опубликовано исследование международной компании Ipsos, согласно которому в России треть людей сообщила об отрицательном влиянии последних шести месяцев на их психологическое состояние. Только 14% россиян уверены в позитивном эффекте этого периода. Помимо РФ в подобном состоянии находятся Канада, Великобритания, Венгрия (более 50% заявивших об отрицательном эффекте).

В конце июля прошлого года врач назвал психические последствия, с которыми могут столкнуться россияне из-за пандемии COVID-19. По его словам, из-за размышлений об инфекции люди стали мнительными, ищут у себя симптомы инфицирования, живут в условиях стресса. Кроме того, на людях сказались месяцы самоизоляции.

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