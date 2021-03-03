Треть россиян заявили об отрицательном влиянии пандемии на психику

В России треть людей сообщили об отрицательном влиянии последних шести месяцев на их психологическое состояние. Только 14% россиян уверены в позитивном эффекте этого периода. Помимо России в подавленном состоянии находятся Канада, Великобритания, Венгрия (более 50% заявивших об отрицательном эффекте). Об этом свидетельствует исследование международной компании Ipsos, проведенное в 28 странах мира (есть в распоряжении «Известий»).

Только 13% опрошенных россиян согласны с тем, что окружающие стали больше поддерживать друг друга за последние шесть месяцев. Меньше друг друга поддерживают только в Японии – 10%.

28% россиян заявили, что в последние полгода стали чувствовать себя более одиноко.

Covid-19 и как болезнь, и как явление, оказал сильное воздействие на людей, пояснил «Известиям» психотерапевт сервиса СберЗдоровье Гурген Хачатурян. Во-первых, как любая вирусная инфекция, Covid-19 влияет на нервную систему.

«Если говорить о психологических последствиях, то на первое место вышел страх заболеть или умереть от инфекции, которая пока не изучена — это логичное явление в ситуации пандемии. Обострился и страх одиночества — было не понятно, кто сможет помочь и что делать, если ты заболел», - отметил Гурген Хачатурян.

Также, по его словам, на психическое состояние повлиял «локдаун». В семьях стали возникать межличностные конфликты.

«Преодоление подобных стрессовых ситуаций длится годами и поэтому влияет на общий психологический фон. Текущее психологическое состояние многих людей похоже на ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство), которое мы будем наблюдать еще год-полтора», - заключил Гурген Хачатурян.