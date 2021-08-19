Треть жителей Украины пожалели о распаде СССР

Треть жителей Украины (32%) жалеет о распаде СССР, в основном это представители старшего поколения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

«61% опрошенных не жалеют сейчас о распаде Советского Союза, зато 32% жалеют», — отмечается в опросе, опубликованном в четверг, 19 августа, на сайте группы.

Согласно данным «Рейтинга», среди жалеющих о распаде СССР украинцев больше всего граждан, которые проживают на юго-востоке страны. Они являются представителями старшего поколения, менее обеспеченных.

В то же время ностальгируют по Советскому Союзу и те, кто не поддержал бы провозглашение независимости (Украина официально стала независимой 24 августа 1991 года), а также люди, считающие свои лучшие времена уже в прошлом.

При этом влияние СССР на развитие Украины 52% опрошенных оценили как нейтральное, 23% — как отрицательное, тогда как 18% — положительное.

Среди молодого поколения, как отмечается, доминирует нейтральная позиция, так как для них «период СССР — это информация из учебника истории, а не реальный опыт».

Опрос проводился с 20 июля по 9 августа во всех областях Украины. Исключение составили жители Донбасса. Участие в исследовании приняли 20 тыс. респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 4%.

В мае результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», показали, что число граждан Украины, которые считают, что страна движется в неправильном направлении, выросло до 65% за последние несколько недель. Так, лишь 25% опрошенных украинцев, наоборот, считают, что государство движется в правильном направлении развития.

Вместе с тем 17 августа бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что главной ошибкой Украины за 30 лет независимости является отказ от добрососедства с Россией. По его словам, отказ Киева от Москвы привел украинскую сторону к расколу в обществе, социальной нестабильности, глубокому экономическому кризису, разгулу националистических организаций, преследованию оппозиции, а также к закрытию неугодных режиму СМИ.

В тот же день политолог Аждар Куртов в беседе с «Известиями» пояснил, что в данном случае главная проблема — это укоренение национализма, его пестование в украинском обществе. Он также отметил, что еще при первом украинском президенте Леониде Кравчуке Киев начал отдаляться от Москвы, от интеграции с другими республиками СССР.