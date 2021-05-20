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Около 65% жителей Украины сочли курс государства неправильным

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Число граждан Украины, которые считают, что страна движется в неправильном направлении, выросло до 65% за последние несколько недель. Об этом свидетельствуют опубликованные 20 мая результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

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Так, лишь 25% опрошенных украинцев, наоборот, считают, что государство движется в правильном направлении развития.

«Четверть населения (25%) оценивают направление движения страны как правильное, а две трети (65%) — как неправильное, еще 9% не смогли ответить. Более позитивно оценивают ситуацию молодые респонденты и сторонники партий «Слуга народа» и «Голос», — говорится в сообщении «Рейтинга».

Опрос проводился по всей Украине, за исключением территорий Донбасса. В нем приняли участие 2,5 тыс. человек.

До этого, 20 апреля, опрос социологического центра Socis показал, что большинство украинцев считают Зеленского и других представителей власти страны дилетантами (57,1%). Свое разочарование высказали 44,8% опрошенных.

По данным группы «Рейтинг» за февраль, президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг недоверия среди украинцев. Тогда в недоверии главе государства признались 58% опрошенных. В том же месяце Центр социального мониторинга опубликовал данные опроса, согласно которым 40% жителей Украины считают, что Зеленский полностью зависим в своих решениях от международных партнеров.

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