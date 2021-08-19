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Врач назвала методы предотвращения развития деменции

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Профессор РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук Анна Боголепова рассказала, что влияние на развитие деменции оказывает целый комплекс различных факторов.

Так, по словам врача, речь идет об экологических, сосудистых и генетических факторах, при этом около половины факторов риска остаются неизвестными. Однако Боголепова указала, что их изменение может предотвратить 40% случаев развития деменции, добавляет «Газета.ру».

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Опасное заболевание вполне можно выявить на раннем этапе

Она отметила, что для того, чтобы избежать данного заболевания, в среднем возрасте следует заниматься профилактикой снижения слуха. Именно снижение слуха, по словам профессора, наблюдается у каждого третьего человека старше 55 лет и увеличивает риск развития деменции в два раза.

Также необходимо улучшать качество сна и заниматься профилактикой сахарного диабета второго типа. Боголепова предупредила, что это заболевание многократно увеличивает риски развития деменции из-за влияния на сосуды.

Вместе с тем профессор уточнила, что для профилактики заболевания нужно не допускать гиперхолестеринемии (повышенное содержание холестерина в крови).

«Если уровень холестерина выше 6,5 ммоль на л, отложение в головном мозге бета-амилоида усиливается, а риск болезни Альцгеймера повышается», — пояснила врач в беседе с сайтом aif.ru во вторник, 17 августа.

Ранее, 29 июля, CNN Health сообщил, что специалисты из Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана выяснили, что флавоноиды из овощей и фруктов способны замедлить снижение когнитивных способностей. Подобные соединения содержатся в пище. К примеру, клубника, как отмечают ученые, богата 180 мг флавоноидов, тогда как среднее яблоко содержит около 113 мг.

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