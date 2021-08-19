Врач назвала методы предотвращения развития деменции
Профессор РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук Анна Боголепова рассказала, что влияние на развитие деменции оказывает целый комплекс различных факторов.
Так, по словам врача, речь идет об экологических, сосудистых и генетических факторах, при этом около половины факторов риска остаются неизвестными. Однако Боголепова указала, что их изменение может предотвратить 40% случаев развития деменции, добавляет «Газета.ру».
Она отметила, что для того, чтобы избежать данного заболевания, в среднем возрасте следует заниматься профилактикой снижения слуха. Именно снижение слуха, по словам профессора, наблюдается у каждого третьего человека старше 55 лет и увеличивает риск развития деменции в два раза.
Также необходимо улучшать качество сна и заниматься профилактикой сахарного диабета второго типа. Боголепова предупредила, что это заболевание многократно увеличивает риски развития деменции из-за влияния на сосуды.
Вместе с тем профессор уточнила, что для профилактики заболевания нужно не допускать гиперхолестеринемии (повышенное содержание холестерина в крови).
«Если уровень холестерина выше 6,5 ммоль на л, отложение в головном мозге бета-амилоида усиливается, а риск болезни Альцгеймера повышается», — пояснила врач в беседе с сайтом aif.ru во вторник, 17 августа.
Ранее, 29 июля, CNN Health сообщил, что специалисты из Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана выяснили, что флавоноиды из овощей и фруктов способны замедлить снижение когнитивных способностей. Подобные соединения содержатся в пище. К примеру, клубника, как отмечают ученые, богата 180 мг флавоноидов, тогда как среднее яблоко содержит около 113 мг.