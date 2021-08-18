Эрдоган рассказал о планах провести переговоры с Путиным и Меркель

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что до конца недели планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом 18 августа сообщает агентство Аnadolu.

«До конца этой недели планируем провести переговоры с Меркель, а на выходных — с Путиным. Обеспечение безопасности и мира наших граждан в Афганистане — для нас приоритет номер один», — заявил турецкий лидер.

Как отметил Эрдоган, в общей сложности из Афганистана были эвакуированы 552 гражданина Турции.

Вместе с тем лидер рассказал, что страна открыта для сотрудничества с представителями «Талибана» (движение признано террористической организацией и запрещено в РФ), которые захватили власть в Афганистане. По его словам, Анкара готова ко всем видам сотрудничества, чтобы сохранить мир для афганского народа и защитить интересы собственной страны.

Эрдоган отметил, что Турция приветствует «умеренные» заявление талибов.

Ранее в этот день сообщалось, что Афганистан станет одной из тем переговоров канцлера ФРГ и российского лидера Москве 20 августа.

16 августа Меркель заявила, что события, разворачивающиеся в Афганистане, являются горькими и драматичными. Политик добавила, что почти 20-летняя миссия НАТО не сработала так, как планировалось.

В аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. Местные жители пытаются попасть на территорию воздушной гавани, чтобы улететь из страны. 16 августа минимум семь человек погибли из-за возникшей давки. Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Также представитель «Талибана» заявил, что Афганистан не будет демократическим государством.