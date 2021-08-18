Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с талибами

Турция открыта для сотрудничества с представителями движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ), которые захватили власть в Афганистане. Об этом заявил в среду, 18 августа, лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы готовы ко всем видам сотрудничества, чтобы сохранить мир для афганского народа, [обеспечить] благополучие турецких граждан, живущих в этой стране, а также защитить интересы нашего государства», — цитирует его Hurriyet.

Эрдоган отметил, что Турция приветствует «умеренные» заявления талибов.

Он также заявил, что рассчитывает провести переговоры по ситуации в Афганистане с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным в конце недели.

Ранее в этот день стало известно, что Афганистан станет одной из тем переговоров Меркель и российского лидера в Москве 20 августа.

16 августа Меркель сказала, что события, разворачивающиеся в республике, являются горькими и драматичными, а почти 20-летняя миссия НАТО не сработала так, как планировалось.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.